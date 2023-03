Acusa Cuauhtémoc Blanco de despojo a Agustín Alonso

“Yo no soy de aquí... pero estoy más comprometido que él, yo no quito casas, yo no quito terrenos, él si los ha quitado”, con estas palabras, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó al diputado local, Agustín Alonso Gutiérrez de despojar de sus viviendas y/o terrenos a la ciudadanía en Yautepec.

El duelo de declaraciones entre ambos servidores públicos continúo, luego de que el legislador, en un video reviro las palabras del mandatario estatal.

Blanco Bravo dijo que Alonso Gutiérrez únicamente hizo “obritas” en Yautepec cuando fue presidente municipal.

El Gobernador aseguró que cuando acude a las plazas públicas la gente le menciona que fueron despojados de su patrimonio por el legislador: “Me he encontrado gente en las plazas, cuando voy con mi familia, me dicen: me han quitado mi casa en Yautepec”.

Blanco Bravo pidió a aquellos que fueron víctimas de esta situación presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE), porque esto constituye un delito.

“Entonces, ojalá y que la gente vea que este vídeo y que lo denuncie, que denuncien las casas que les han quitado, porque no lo podemos permitir”, agregó.

En este sentido, Blanco Bravo mencionó que esta es la última vez que le da importancia a las palabras del legislador, pues consideró que son actos políticos para hacerse publicidad con miras al proceso electoral de 2024, además de que con esto quieren “fastidiar al Gobierno”.

“Yo no tengo nada que esconder y si el señor sigue hablando, se quiere hace publicidad porque sabe que en 2024 va a estar fuera de las elecciones”, mencionó.

Agregó que le da flojera este tipo de situaciones y declaraciones, por lo cual no les dará mayor importancia: “Es la última vez, no le voy a dar más importancia, porque en serio que me da flojera ya lo que diga él”.







