Académicos de la UAEM exigen aguinaldos; saldrán a las calles

Si la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no cumple con el pago de aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre, saldrán a las calles a manifestarse, advirtió el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes.

“El rector nos ha dicho que con el pago de las dos catorcenas de este mes no hay ningún problema, tampoco el pago de despensa que luego nos queda a deber tampoco hay problema, donde si es el aguinaldo que no se cumplirá con la fecha que marca el Contrato Colectivo que es el 7 de diciembre”.

Aunque extenderán el plazo hasta el 20 de diciembre como lo marca la Ley del Servicio Civil que corresponde a una primera parte, sin embargo, de no cumplirse estarán realizando manifestaciones tanto en la universidad como en las calles de la ciudad.

Señaló que la rectoría les ha pedido “más sacrificios” como los uniformes, lentes, material, equipo de trabajo, plazas de tiempo completo y otras prestaciones que no se han cumplido con el fin de que la universidad tenga los fondos para asumir el pago, recordó que en 2018 se fueron a huelga por no cumplir con el pago de aguinaldo, por lo que no descarta que para los primeros días de enero de 2023 ocurra lo mismo.

En febrero de 2023 también emplazarán a huelga por motivo de la revisión del contrato colectivo, advirtió Cortés. Reiteró el compromiso de que los trabajadores nutran el fondo para el retiro, pero la Secretaría de Educación Pública deberá aportar más de 600 millones de pesos.

Actualmente son 800 jubilados y pensionados del sindicato de académicos, que acepta, aumenta la carga económica de la universidad pero este no es el único factor, también lo es el manejo de los recursos públicos.

Rector continúa en la búsqueda de recursos

Respecto de lo anterior, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza informó que se está buscando con el gobierno federal y estatal firmar un convenio para lograr un recurso extraordinario para el pago del aguinaldo para los trabajadores.

Señaló que ya se ha solicitado el apoyo al estado a través de la Secretaría de Hacienda para obtener los recursos que ayuden a solventar este pago para lo cual se requieren 250 millones de pesos.

“Como se ha realizado en años anteriores se ha solicitado los recursos extraordinarios para poder solventar el pago de aguinaldos a los trabajadores de la máxima casa de estudios”.

Gustavo Urquiza dijo que estarán pagando el salario hasta fin de año, “pero al lograr este apoyo nosotros podríamos cerrar mejor el año”.

Con información de Dulce Gaviña.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!