Abogada denuncia a vicefiscal anticorrupción por pedirle dinero

El vicefiscal anticorrupción de Morelos, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza fue señalado junto con personal a su cargo, de presuntos actos de corrupción, al supuestamente exigirle un millón de pesos a Noé Sandoval Morales ex directivo en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para no proceder en su contra. Así lo señaló la abogada del ex directivo, Naybi Sandoval Ríos.

En conferencia de prensa, la abogada litigante manifestó que esta situación inicio en el año 2021, durante la administración de Graco Ramírez, el ex funcionario denunció a Urquiza y a la agente del Ministerio Público Diana Lizeth Acosta Àngel por delitos cometidos por servidores públicos, denuncias y acusaciones falsas.

El asunto se destapó una vez que Diana Lizeth solicitó el criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones.

Sin embargo, la abogada señaló que el caso en contra del hoy vicefiscal continúa estancado, pues no hay avances, inclusive el Fiscal Anticorrupción, Salazar Núñez se negó en dos ocasiones a comparecer ante la justicia morelense, sin tener ninguna consecuencia.

Ante esto, Sandoval Ríos acusó de protección por parte de la Fiscalía Anticorrupción para no proceder contra su funcionario, y señaló que hoy en día Núñez Urquiza debería ser procesado y separado del cargo.

“Hay un conflicto de intereses, ¿quién lo va a investigar? ¿Sus subordinados? Que sabe perfectamente lo que ha hecho, lo que ha fabricado, pues tienen miedo”, externó.

La abogada Naydi Sandoval llamó a actuar con firmeza contra las presuntas arbitrariedades de la Fiscalía Anticorrupción

Ante esto, la abogada señaló que dio parte a la Fiscalía General de la República para que intervenga en este caso, pues consideró que el propio organismo no procederá en contra de sus colaboradores.

“Considero que hoy el estado de Morelos necesita urgentemente la intervención de la Fiscalía General de la República específicamente en la Fiscalía Anticorrupción ante tanta arbitrariedad”, agregó.

Asimismo, lamentó que no haya consecuencias para los servidores públicos, quienes deberían procurar la transparencia en las instituciones del estado.

Además de que criticó la arbitrariedad con la que actúan para realizar sus investigaciones.

”¿Quién los investiga? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién si dice que se hizo con los recursos? Ellos llegan aseguran carpetas, con una total arbitrariedad”, indicó.