Abandonan los bosques

Está en peligro la Silvicultura en el estado de Morelos, con el recorte del presupuesto federal de un 60 por ciento a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), lo que provocó que quedaran desempleados los técnicos y desapareciera el financiamiento de proyectos de desarrollo sustentable, denunció Onésimo Acosta Salgado, presidente del comisariado ejidal de Amacuzac.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, el presidente de este núcleo ejidal que forma parte de los siete municipios y 52 ejidos de Morelos asentados en la sierra de Huautla, molesto por los cambios del Gobierno de la 4T, dijo; “va a escuchar de mi voz, todo el apoyo está para el sureste mexicano, para su pueblos, para Tabasco, sí es cierto que están muy marginados, pero aquí en Morelos no estamos muy fuera de ese contexto”.

Advirtió que el programa federal, Sembrando vida es un proyecto de gobierno que va al fracaso, el año pasado dieron más de 120 mil millones de pesos, se gastó el 14 por ciento y la pregunta es; ¿en dónde quedó el demás recurso, y ahora cuánto van a invertir?

Como representante en el estado de Morelos de la silvicultura en la sierra de Huautla que incluye a los ejidos de los municipios de Tepalcingo, Tlaquiltenango, Jojutla, Puente de Ixtla, Amacuzac y Miacatlán señaló: “somos más de 50 ejidos, tenemos la encomienda de rehabilitar, mantener la fauna y la flora porque tenemos la Sierra de Huautla y ya no dieron el recurso, ya nos dejaron de apoyar este proyecto a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)”.

Asimismo dijo que a la Conafor le recortaron el 60 por ciento de los recursos, y eso está pegando duro al entorno agrícola y forestal; "el gobierno nos está olvidando, esa es la cuarta transformación”. Cuestionó y afirmó, al mostrar una serie de oficios y acuses pidieron audiencia con el gobernador del estado, “tienen de recibido, pero nunca tienen tiempo para recibirnos”.

Hizo el llamado al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, para que libere recursos al campo: “pedimos que nos atienda a los comisariados, de lo contrario y me incluyo vamos a tener que llegar a otra situación, no queremos llegar al choque, porque somos gente de trabajo, pero no es justo que se nos nieguen los programas al campo de Morelos”.

Y pidió a los personajes que representan al sector agropecuarios y forestales que volteen a ver a los de abajo, los vean, los escuchen y respeten; “somos representantes sociales emanados de la asamblea y avalados por una federación qué es el Registro Agrario Nacional, y no somos ni altaneros ni pandilleros, somos gente de familia trabajadora y estamos perdiendo un tiempo económico, y perdemos tiempo al estar manifestándonos, quién nos va a pagar eso”.

Advirtió del peligro de la silvicultura en Morelos, actividad que beneficia a 2 mil 500 familias, aparte de los beneficiados indirectos, los que no tienen que ver en ello, como son los productores de grano, frijol y maíz la mayoría que son otras mil 500 familias más, que suman 4 mil familias que entre otros beneficiados indirectos estimó que se afecta a la tercera parte de la entidad, “es la población más amolada, con mayor pobreza”

Citó que en la sierra de Huautla hay lugares donde se enfrenta ya hambruna, se trata de rancherías como “los mangos”, en torno al Zapote entre otros núcleos de poblaciones desplazados por la violencia en Guerrero, son pueblos donde no hay agua, luz y ni aparecen en los mapas geográficos del Inegi, es gente que vive del trabajo de la siembra de temporal.

Expuso que la población más vulnerable son los jóvenes presa fácil de los grupos delictivos “algunos padres ya lo han dicho, voy a tener que robar a mi compadre, porque a mi hijo no lo voy a dejar morir de hambre” o desaparecen los chamacos inocentes, los meten los grupos delictivos a sus filas ya están pidiendo más piso en algunos lugares y se está viniendo una cosa muy espantosa que solo el Gobierno puede frenar, aterrizando programas que garanticen la producción agrícola, ganadera y forestal.

Para concluir lamentó que en medio de este abandono el peligro y la vulnerabilidad de la sierra de Huautla, cuya flora y fauna es de selva baja caducifolia, y en periodo de estiaje se ve afectada por incendios, que se atendían con el apoyo y capacitación de las brigadas forestales que también desaparecieron.

