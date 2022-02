Yael Meyer lanza el sencillo "Technicolor"

Yael Meyer, se caracteriza por enfocar sus proyectos a mujeres y músicos independientes en el mercado internacional, en su proyecto musical, nos presenta su reciente sencillo “Technicolor”, una canción fresca, que es el tercer corte de su EP próximo a lanzarse el 31 de marzo.

Esta canción, fue compuesta por Yael Meyer en conjunto con la artista guatemalteca Gaby Moreno, ganadora del Latin Grammy como Mejor Artista Nueva en 2013.

“Es una canción alegre, llena de energía y color. Una invitación a ver la vida de forma juguetona, dar lo mejor de uno y disfrutar cada instante”, expresó Yael.

La artista trabajó cada uno de los detalles de esta canción, pero fue más allá de aspectos netamente musicales, pues esta vez dirigió el videoclip, montaje y armó toda la historia junto a Sebastián Soto Chacón, quien también ha trabajado con las artistas chilenas Francisca Valenzuela y Mon Laferte.

“A veces es difícil dirigir o diseñar cada aspecto de mis propuestas, pero disfruto muchísimo creando ya sea la música, los shows en vivo o los videoclips”.

Y para lograr un trabajo de calidad y perfecto, Yael hace todo en equipo, junto los músicos y artistas increíbles que hacen esto posible.

“Si bien la visión y el empuje nace de uno, todo ese intercambio humano y el amor que hay en ponerle toda la creatividad, tiempo, poder y ganas a algo es uno de los aspectos que más me gusta de crear y hacer arte”.

Cabe destacar que la canción fue producida por Bill Lefler, productor estadounidense con quien Yael colabora desde hace más de 12 años y con quien también trabajó sus discos anteriores “Everything Will Be Alright” (2011) y “Warrior Heart” (2014).

Cortesía | Yael Meyer

Asimismo, la artista dijo que “Technicolor” será el último adelanto del primer EP exclusivamente en idioma español, titulado “Huracán”, de los cuales ya ha compartido los sencillos “Que más queda por hacer”, el cual figuró como uno de los temas principales de “Soltera otra vez 3”, y el sencillo “Huracán”, estrenado hace un par de meses y que ya cuenta con miles de reproducciones en plataformas y un videoclip estilo cortometraje dirigido también por la misma artista.

La trayectoria de Yael Meyer es reconocida por sus anteriores producciones musicales, su presencia en importantes eventos y festivales internacionales como Lollapalooza y por ser parte primordial de diversas bandas sonoras de reconocidas series como "The Rain" (Netflix - Dinamarca), "Reign" (CW - EEUU), "Parenthood" (EEUU) e incluso en la televisión coreana participando en series como "Queen For Seven Days" y "Healer", transformándose así en la cantante chilena de mayor presencia en la plataforma Netflix.

Yael Meyer cuenta con trayectoria de más de 15 años de carrera independiente, y durante ese tiempo se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, Hungría, Alemania, Argentina, Cuba y Chile.

Sus discos "Common Ground", "Everything Will Be Alright" y "Warrior Heart" destacaron entre los mejores discos del año en diversas listas de medios y portales especializados. Su música suena en las principales radios chilenas y universitarias de EEUU, apareciendo además en películas, TV y campañas publicitarias para marcas como Ralph Lauren y Massimo Dutti y debutó son dos sencillos en el #2 y #3 del ranking Pop local coreano.

Con el objetivo de impulsar nuevos talentos y compartir sus experiencias y conocimientos, Yael fundó KLI Records su propio sello, agencia de sincronizaciones y editorial musical en la que representa a autores, compositores, productores y artistas de diversos géneros para sincronización de fonogramas y derechos autorales en televisión, cine y publicidad. Además, ha brindado charlas y participado en paneles de expertos en mercados internacionales de música como Canadian Music Week, Pulsar, Midem LATAM, VAM y su alma mater Berklee College of Music.

Conéct@te:

Instagram: @yaelmeyermusic

Facebook: /yaelmeyermusic





