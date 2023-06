Vivir Quintana abre su sentimientos en 'Corazón de ave'

Con una carrera en ascenso, Vivir Quintana continúa conquistando al público con su música, y su reciente lanzamiento es el tema "Corazón de ave" donde nos presenta una faceta más íntima.

Después de lanzar canciones “Te mereces un amor”, “En las luces de la tarde” y “Besar”, donde presenta principalmente temáticas sociales, ahora Vivir Quintana nos muestra un cambio de tono en este sencillo “Corazón De Ave”, el cual marca un tono distinto al que la cantautora nos tenía acostumbrados, pues en esta nueva pieza decide alejarse de ese espíritu combativo y concentrarse en la escritura autobiográfica confesional.

Vivir Quintana define el tema “Corazón de Ave” como una composición llena de melancolía y transparencia, donde de viva voz relata su relación más apasionada e importante, aquella que tiene con la música. Acompañándose de un sonido de balada de corte ranchero, nos lleva a conocer las distintas emociones que despierta en ella el quehacer musical, mostrándose como una persona vulnerable, honesta y frágil, es decir, como cualquiera de nosotros.

“El tema ‘Corazón de Ave’, fue uno de los episodios más tristes de mi vida, dónde creí que era necesario separarme de la música, aún a pesar del gran amor que nos teníamos ella y yo. Esta canción hace alusión a la observación de lo que es el soñar con una carrera dentro de la industria musical. Con esta canción me di cuenta de que la meta no era algo lejano, sino todos los matices que tiene el paisaje mientras se recorre el camino; nunca la música me había dolido tanto y nunca tampoco me había salvado de mí misma. Corazón de ave cuenta la historia de mi propia nave espacial, en la que muchos seguramente se han subido también en este viaje”, expresó Vivir Quintana.

Cabe destacar que a la par del lanzamiento de “Corazón de Ave”, Vivir Quintana lanzó el videoclip oficial que, más que un promocional audiovisual, es una pequeña película que narra dos historias de amor: por un lado, tenemos a la propia Vivir como una mujer apasionada por los sonidos e instrumentos que le rodean; y al mismo tiempo, se desarrolla un viaje al pasado y a dulces añoranzas, dando forma a dos historias donde la pasión y el amor logran derrotar cualquier obstáculo

Sin duda, gracias a “Corazón de Ave”, Vivir Quintana no sólo reafirma su posición como una de las escritoras más importantes de Latinoamérica, así como una música de amplia experiencia y trayectoria, sino que además nos permite explorar facetas poco conocidas de su labor creativa, hecho que celebramos, pues nos demuestra que lo mejor de Vivir aún tiene muchas experiencias y emociones que ofrecernos.

