Tercera llamada está de estreno

Después de una breve pausa, Tercera Llamada regresa con la octava temporada del proyecto Live Online Now, presentando dos nuevas obras que se transmitirán los jueves y sábados de manera virtual.

“Estamos muy contentos de seguir con esta locurilla que comenzamos desde abril, y que en esta ocasión tenemos a unos colaboradores magníficos. Esta vez presentamos únicamente dos obras porque queremos aprovechar esta sesión para regresar a algunas obras que se han presentado anteriormente y que tenemos ganas de que las sigan viendo, por eso en cada función habrá una obra sorpresa”, expresó Miguel Santa Rita.

La primera obra que se podrá disfrutar en esta octava sesión es "Vuelve otra vez", un texto de Benjamín Cann que cuenta con la dirección de Quetzali Cortés. El elenco está conformado por Aída López, José Sefami, Christel Klitbo, Antonio Peña y Christopher Águilas ocho y como invitado sorpresa Ricardo Esquerra, cabe destacar que en cada función habrá un actor distinto en este papel.

"Vuelve otra vez" relata la historia de Laura, una mujer que durante el confinamiento busca en su agenda y hace una videollamada a alguien que al parecer no la recuerda. Un texto donde el misterio cobra vida a través de los argumentos de cada uno en la historia, hasta que finalmente el hombre la recuerda.

“Para mí ha sido muy interesante probar este campo de juegos, porque lo distingo bien de otros medios y es absolutamente nuevo; trae un desafío de tiempo y horas de encuentro. Lo que me convoca es seguir contando historias, no importa dónde ni cuándo, no hay reglas, ni un método y eso es algo increíble”, comentó Aída López.

La segunda obra es “María Cristina me quiere gobernar” texto de Lucía Gómez Robledo y dirección de Alberto Lomnitz, protagonizada por Horacio García-Rojas y Maximiliano Uribe.

Esta historia cuenta la experiencia de Él, pues es la primera noche que tiene a su hijo en casa después de 8 meses. Decide prender su cámara y grabarle un video a su ex esposa para decirle ciertas cosas.

Estas dos historias buscan confrontar al espectador a través de sus problemas no tan alejados a la realidad, con las que

Tercera Llamada apuesta para acercarse una vez más al público ávido de entretenimiento en la red.

“Ha sido un gran reto, algo que está en nuestras manos para seguir fortaleciendo el musculo de la ficción y mantener vivo el teatro. En estos tiempos es fundamental rescatar la ficción a través del medio que sea, porque cuando el mensaje esta puesto llega y atraviesa cualquier obstáculo”, dijo Horacio García-Rojas.

La octava sesión de Live Online Now comenzó el 8 de octubre, y tendrá funciones los jueves y sábados a partir de las 20:00 horas En esta sesión el público podrá disfrutar de alguna de las obras que se presentaron durante las siete sesiones pasadas como una sorpresa, cada día será una obra diferente.

A través de las redes sociales de Tercera Llamada se liberarán las contraseñas de forma gratuita para tener acceso a cada función, 15 minutos antes de su inicio. Asimismo, el público tendrá la posibilidad de realizar un donativo a partir de $70 a través de www.liveonlinenow.boletopolis.com para seguir apoyando a los artistas y la creación teatral.