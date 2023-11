Protagonistas de Ojitos de huevo invitan a reírse de la vida

¿Cómo es la vida para un joven ciego que añora llegar a convertirse en un exponente de la comedia, pero tiene que enfrentarse a un mundo diseñado para personas sin discapacidades ni diversidad funcional? La serie “Ojitos de Huevo” ofrece a través de la risa la respuesta a esa pregunta, al mismo tiempo que pone en la conversación el tema de la diversidad funcional.

“Lo que busca es hablar de un tema como la diversidad funcional que se vuelve un tabú, al que o lo abordan de una perspectiva exageradamente triste, dramática y trágica o desde la inspiración. Esta serie lo que te está diciendo es ríete con nosotros, te invitamos a que te rías no de la condición, sino de la situación, para que lo veas”, explicó el comediante Alexis Arroyo, protagonista de la serie cuyo sobrenombre en el gremio de la comedia es “Ojitos de Huevo”.

“Yo creo que cuando te ríes de algo lo puedes visibilizar más fácil. Algo que intentamos mostrar en la serie es el amor por cómo la risa nos puede salvar y generar una catarsis. Es una comedia agridulce que desafía las correcciones políticas”, agregó Arroyo.

De esta manera, “Ojitos de Huevo” es una comedia de ocho episodios, dirigidos por Pato Safa, que muestra la vida de su protagonista, quien junto a su amigo Charly (Kike Vázquez) que tiene parálisis cerebral, buscan escalar en el mundo standupero mientras lidian con las complicaciones que su entorno les presenta desde la vida familiar, sus relaciones interpersonales y por supuesto el mundo laboral.

“La comedia es una vaselina conceptual, el humor es perspectiva y nos ayuda a visibilizar diferentes realidades, es un ángulo que nunca se tocó para hablar de la diversidad funcional desde la cotidianidad, nunca se abordó la historia de dos personas con diversidad funcional haciendo sus vidas, y la comedia nos permitió tomar esta perspectiva que es totalmente diferente a lo que nos han venido vendiendo”, explicó Vázquez.

Aunque la historia toma elementos de la vida real de Alexis Arroyo, el guion escrito por Big Drama, Olfa Masmoudi, y Sara Pinet no retrata al cien por ciento una historia biográfica. El equipo creativo escribió la historia a partir de pláticas con Vázquez y Arroyo. Asimismo, el libreto toma elementos de premisas asociadas a rutinas de ambos comediantes, pero tampoco está basado por completo en ellas.

Cortesía | Netflix

Además de los coprotagonistas, el elenco de la serie se completa con Paola Fernández, Memo Villegas, Teté Espinoza, Raúl Villegas, Alejandro Calva y Verónica Merchant.

FORMATO INNOVADOR

Desde hace algunos años, Netflix había dado cabida dentro de su catálogo a especiales de comedia stand up donde algunos comediantes como Ricardo O’Farril, Daniel Sosa o Franco Escamilla habían compartido algunas de sus rutinas con el público, sin embargo, “Ojitos de Huevo” llega a la plataforma con la novedad de ser una serie con una historia en la que los comediantes debutan en el trabajo actoral.

“Ojitos de Huevo va más allá, porque a lo mejor tú vas al show y me ves una hora, te ríes, aplaudes y luego se te olvida, pero aquí hay una serie y ahí se va a quedar”, dijo Arroyo.

“Fue un reto, acá yo estaba al servicio de un texto que no era mío. Nosotros enfrentamos un escenario cuando hacemos stand up, pero acá nos metimos a un universo donde tú no eres tú. Es un esfuerzo distinto”, agregó Kike Vázquez.

Ojitos de Huevo llegará a Netflix este 17 de noviembre.