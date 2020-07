Presentan DibujArte Álvam plataforma que busca apoyar a jóvenes creativos

Durante el confinamiento el comunicador morelense Leonardo Álvarez retomó su pasión por el dibujo, y con la idea de lograr algo más allá de un pasatiempo creativo, desarrolló la plataforma DibujArte Álvam, cuyo objetivo es promover y difundir el talento de los jóvenes en esta disciplina.

“Esta idea surgió durante la cuarentena con un dibujo y terminó exactamente el 30 de junio con el dibujo del señor Eugenio Cobo mi director y maestro en el Centro de Educación Artística (CEA), quien además fue parte fundamental en la motivación de esta iniciativa”, comentó Leonardo Álvarez.

Cabe destacar que desde hace algunos años Leonardo tuvo la inquietud por el dibujo y decidió tomar cursos para desarrollar y perfeccionar su habilidad, sobre todo con la técnica del color adquiriendo las bases y conocimientos necesarios.

“El último dibujo que estaba haciendo lo dejé incompleto hace un tiempo, porque sentía que ya no tenía la técnica ni ese motor para continuar. Cuando empezó la cuarentena, una persona me motivó a dibujar de nuevo, lo retomé en diferentes técnicas, me gustó el resultado y lo compartí en redes sociales, mucha gente no sabía que yo dibujaba pero recibí muy buenos comentarios”.

Como parte de su formación en el CEA, su maestro Eugenio Cobo les pidió hacer un ejercicio acerca del pintor Pablo Picasso, leyendo sobre su vida y obra, algo que sin duda fue clave para Leonardo, pues el maestro Cobo le dijo que terminando esa labor, encontraría algo que le permitiría encontrar lo que necesita hacer en esos días y que además lo llevaría al terreno de las artes

.

“Efectivamente descubrí que Picasso era un explorador que aprendía y dibujaba a todas las personas y lugares en los que se desenvolvía, con la idea de que cada persona tiene un color y un momento. Con esto, el maestro seguía incitándome a hacer algo para indagar más en mí, entonces decidí realizar este proyecto con el lema ‘Ofrecerle un poco de color al mundo’, porque quiero dibujarte a ti, quiero dibujarte lo que tú me pidas y hacer comunidad con jóvenes interesados en la disciplina, para gestionar actividades y difundir convocatorias para concursos en México”.

Es así como Leonardo invita a las personas que están interesados en la creación del dibujo y no tienen alguna forma de darse a conocer, a compartir su trabajo con él de manera gratuita, para gestionar y difundir su talento a través de DibujArte Álvam.

“El próximo objetivo es generar concursos, el primero sería referente a las catrinas para destacar la cultura popular de México. Así como buscar apoyos y patrocinios para que más allá de premiarlos con un reconocimiento, regalarles algo más, pues tenemos que inspirar y motivar a otros para que descubran sus posibilidades”.

Leonardo presentó esta importante iniciativa en una pequeña reunión, donde expuso su trabajo y además, dio a conocer que trabajará de la mano con el Centro Cultural Pedro López Elías de Tepoztlán para dar clases de dibujo en el lugar y continuar con la gestión de apoyos para la plataforma.

Conéct@te:

Instagram: @dibujartealvam

Facebook: /dibujartealvam