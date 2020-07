“Parafilia” del morelense Iván Carrum es galardonado en Estados Unidos

El talento del actor y cineasta morelense Iván Carrum ha trascendido fronteras, pues hace unos días su cortometraje “Parafilia” fue galardonado en el festival The QTPOC Pride Arts Film Fest en Oakland, California en la categoría “Mejor cortometraje por la audiencia”, dejando en alto el nombre del estado de Morelos.

“Parafilia” es el segundo cortometraje producido por Iván Carrum, bajo la dirección de Eduardo Figueroa, el cual fue realizado el 24 de agosto de 2019 en el centro de Cuernavaca, teniendo como escenario un club deportivo.

El corto está basado en hechos reales con un toque de ficción y es protagonizado por Gerardo Monzalvo, Iván Carrum y Mara Villagómez, la historia marca la situación del personaje principal, quien es juzgado y discriminado por su orientación sexual; con la intención de hacer un llamado a que los señalamientos no deben ser las preferencias sexuales, la raza o el credo.

“Es un cortometraje de corte gay que tiene el objetivo de hacer un grito y alzar la voz, para dar a entender que cada persona es un mundo, que todos somos diferentes y no podemos juzgar ni señalar a alguien sin conocerlo. Está dedicado a la sociedad que pasa por estas situaciones que acontecen en el cortometraje y se callan por miedo a ser señalados o juzgados por su preferencia sexual”.

Para la realización de este proyecto, Iván contó con un equipo de 32 personas, así como con el apoyo de la Facultad de Cine y de Luna Azul Producciones de Tommy Santamaría. Asimismo, la cantautora morelense Elsa Moz, le regaló la canción “Desire”, cuyo video oficial grabaron en Tepoztlán, bajo la dirección de Gabriel Marquina para unirlo al corto.

El cortometraje se estrenó en el Cine Morelos en octubre de 2019 como parte de una Muestra de Cortometrajes. Asimismo, esta misma muestra se presentó en marzo de 2020 en el Baticine de Tepoztlán.

Posteriormente, Iván comenzó la labor de llevar su trabajo a diversos festivales de cine, siendo seleccionado en el Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual en México de Arturo Castelán el cual no se ha celebrado por la contingencia. Para después llegar a Estados Unidos en el The QTPOC Pride Arts Film Fest en Oakland California de Mónica Anderson donde la audiencia reconoció su excelente trabajo. Además fue seleccionado en el Best of Latin America Short Film Fest también que se celebrará el 24 de julio en Los Ángeles, California.

“Me siento muy contento y bendecido, mi primer ideología es que el que no vive para servir, no sirve para vivir; esta situación es más allá de la lucha de búsqueda individual, tenemos que entender que el éxito no es sólo mío, sino de todas las personas que me apoyaron. Y es un logro compartido, para mi ciudad y estado, porque ser seleccionado y haber ganado en estas situaciones como en el confinamiento, es algo muy importante y bonito. Estoy muy contento, tuve mucho apoyo de la Comisión de Filmaciones dirigido por Alicia Castillo, que me ayudó con los permisos para las locaciones y por supuesto con Christian Hernández que me ha abierto las puertas en el Cine Morelos y Viviana García Besné en Baticine de Tepoztlán”.

Iván Carrum reconoció la importante labor de Jessica Parral quien hizo la traducción de los diálogos y de Issac Reyes en el insert de los subtítulos, pues fue un trabajo fundamental para llevar su cortometraje a festivales internacionales.

“Jessica le dio en el punto para poner los modismos y las palabras exactas de la interpretación que yo quería plasmar en la historia, y sin duda tener estos trabajos tan impecables, son importantes para llegar al público con el mensaje muy claro”.

Próximamente Iván colaborará con el Instituto Morelense de Radio y Televisión para televisar los cortometrajes que integran la muestra presentada en el Cine Morelos y en Baticine, para impulsar el talento de los jóvenes morelense y difundir su trabajo.

“Hay que dejar una semilla para los demás, y decirle a los jóvenes que si yo lo logré a mis 41 años, ellos también pueden hacerlo, nunca es tarde para hacer las cosas, hay que creer en nosotros mismos y luchar por conseguir nuestros objetivos”, finalizó.