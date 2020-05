Issabela Camil es mamá de Lupita D’alessio en la bioserie “Hoy voy a cambiar”

Uno de los grandes retos profesionales que ha tenido la actriz Issabela Camil, ha sido interpretar a la mamá de Lupita D’alessio en la bioserie “Hoy voy a cambiar”, que esta noche regresa a la pantalla por el canal de Las Estrellas a las 21:30 horas, para revivir la historia de “La Leona dormida”. En entrevista, Issabela nos cuenta los detalles de su participación.

“Es una historia extraordinaria, yo no la conocía a fondo, los escritores fueron muy fieles, sé que Lupita revisaba cada guion y estuvo involucrada en el casting, entonces fue algo increíble que ella fuera de la mano con la gente de producción, con el objetivo de darle la verdad a la historia. Sin duda, un trabajo maravilloso por parte de todos, fuimos un gran equipo y dimos lo mejor para lograr un excelente trabajo, porque era una de las primeras bioseries que se hacían”, expresó Issabela Camil.

A lo largo de su vida, para Lupita su mamá fue parte fundamental, sin embargo, públicamente poco se sabía sobre ella, lo que fue un desafió enorme, construir el personaje y darle el toque de realidad que requería.

“Fue una gran responsabilidad, porque era complicado construir un personaje con pocas herramientas, porque se sabe poco de la mamá de Lupita de hecho pocas personas sabían que ella fue una soprano y fue quien le enseñó a cantar. Pero lo construimos a partir de esos detalles que me platicaron y que también fuimos investigando para enriquecer mi trabajo. También nos pidieron no tener acercamiento a la familia, porque yo me llevo muy bien con los hijos de Lupita, pero nos pidieron que no tuviéramos contacto con nadie y se tuvo que respetar. Quería que saliera lo más fiel posible, porque era entrar en una piel que existió”.

Durante la historia, vemos al personaje de Issabela pasar por distintas etapas, desde la juventud a la vejez, y esa continuidad y el contexto de la época, también fue un reto para la talentosa actriz.

Cortesía | Issabela Camil

“Darle ese abanico de la edad y esa continuidad fue muy difícil fue un reto en mi carrera de los más difíciles a los que me he enfrentado. Respecto a la época, era una manera de educar muy distinta, pero lo que me ayudó mucho en este puente generacional y de tiempo, fue que siempre fue una mamá sumamente amorosa con Lupita, porque el amor es puro y es el mismo hoy y hace 50 años; eso fue mi vinculo más fuerte y de ahí nacía mucho de mi personaje”.

Este tiempo de confinamiento debido a la pandemia que estamos viviendo, Issabela tuvo la oportunidad de pasar varias semanas junto a toda su familia, conviviendo después de tanto tiempo de no estar juntos. Asimismo, aprovechó para realizar diversas actividades.

“La vida sigue y uno se reinventa, debes encontrar formas de seguir activo. Yo he estado haciendo un poco más de ejercicio de lo normal, tuve la oportunidad de estar en casa de mis papás en una villa en Acapulco, estuvimos siete semanas toda la familia; fue una bendición ver el mar y estar con mis seres queridos, me sumergí mucho más en los libros y en la cocina, yo que soy cero de cocinar, de verdad no cocino ni un huevo (risas), pero muchos de mis hermanos cocinan y me metí a ayudarles. Fue un intercambio familiar muy profundo y hermoso, hace mucho tiempo que no estábamos todos los hermanos juntos, mi mamá estaba feliz con sus hijos y nietos, por supuesto que siempre tomamos las medidas necesarias y conscientes de toda la situación que estamos pasando”.

Issabela tenía planes de comenzar grabaciones de una telenovela en marzo, sin embargo todo se detuvo, pero ahora retomarán el proyecto el próximo 1 de junio, por lo que ella se encuentra trabajando en la Ciudad de México.

“Ya regresamos cada quien a sus casas, porque pronto retomaré mis actividades, íbamos a grabar en marzo pero por la situación se retrasó, pero la salud es lo primordial y tuvimos que acatar las normas de gobierno y de salud”.

Finalmente, invitó a la gente a que no se pierdan la retransmisión de esta importante bioserie.

“A los lectores de El Sol de Cuernavaca, prendan sus televisores a las 21:30 horas y revivan esta historia tan bien hecha, con personajes que todos conocemos porque son de nuestra cultura popular, quién no ha cantado o sufrido las canciones de esta hermosa mujer, de verdad no se la pierdan”, finalizó.

