Paco Pizaña disfruta gran reto actoral en 'Eternamente amándonos'

El actor Paco Pizaña ha tenido gran éxito con su personaje de Fernando Iturbide en la telenovela “Eternamente Amándonos”, la cual se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Las Estrellas, y ya se encuentra en la recta final. Para Paco, este personaje ha tenido una gran evolución en cuanto a la historia y que ha resultado una experiencia muy enriquecedora para él.

Con un gran elenco, esta telenovela ha tenido gran éxito en México y en Estados Unidos donde se estrenó recientemente, pues es una historia distinta, que comienza con una boda doble, y refleja todo lo que desencadena este suceso de la vida en pareja y las familias.

“Para mí ha sido una bendición, y estoy muy agradecido con la productora Silvia Cano por brindarme esta oportunidad y la confianza de interpretar a uno de los personajes más potentes de la historia. Es una telenovela que empieza donde todas las demás terminan, con la boda, y nos toca ver lo que pasa después del tradicional final feliz. Muy agradecido también con la gente porque ha recibido muy bien la telenovela, y que al final el objetivo es que pasen un buen rato, lo disfruten, se vean reflejados en la historia y se conmuevan”, expresó Paco Pizaña.

El personaje de Fernando Iturbide, es el segundo hijo de Martina (Diana Bracho), un hombre ambicioso que vive en constante lucha por obtener el reconocimiento de su madre. Está celoso de su hermano Rogelio (Marcus Ornellas) por el lugar que ocupa en la familia y en la empresa; por lo que Fernando busca a toda costa obtener la dirección del corporativo, incluso es capaz de involucrarse en negocios turbios sin importar las consecuencias.

De personalidad débil, obedece siempre a Martina, aunque manifiesta sus desacuerdos. Asimismo, muestra su lado amoroso, pues está enamorado de Imelda (Gema Garoa) con quien se casa y forma una familia. A lo largo de la historia, su personaje ha tenido una interesante evolución.

“Es una de las cosas que me pareció más atractivo del personaje, que fuera muy cambiante con muchos matices, un marco muy definido y que por las circunstancias y sucesos que se dan, tenga esta evolución. En los últimos capítulos, vemos un personaje que, si bien es la misma persona y tiene el temperamento tan característico de él, lo vemos en otro lugar, quizás más concentrado con un mejor manejo de sus impulsos y emociones; y con una mejor relación con su familia”.

Paco menciona que, sin duda, Fernando es uno de los personajes con más matices que le ha tocado interpretar, el cual le significó una serie de retos actorales, y que resultó en un exquisito trabajo de análisis para darle una mayor credibilidad.

“Uno de los grandes desafíos fue buscar este temperamento tan exclusivo, yo en mi vida real soy bastante más pragmático, no soy impulsivo, si bien tengo mi temperamento, soy más conciliador y me gusta platicar las cosas, entonces cuando leí el libreto vi que muchos de los personajes se referían a Fernando como que actuaba de forma infantil, que era berrinchudo y de mecha corta, es decir, lo iban cargando de ciertas características que me llevó a la conclusión de que era un tipo que explotaba a la mínima provocación con ciertas palabras y temas. Entonces para mí el reto fue, cómo llevarlo de cero a cien en un segundo y que además sea creíble, no sólo sea vociferar y gritonear, sino que esté lleno de contenido e identificar qué es lo que hace que él explote, por lo que hubo un trabajo de análisis de texto en el que todas mis características las tomé a partir de lo que el otro hablaba de él, ya que principalmente buscaba la aprobación de afuera”.

Paco hizo una invitación al público a que no se pierdan esta historia, cuyo final será el próximo 11 de agosto.

“Estamos ya en las últimas semanas, no se la pierdan porque viene lo mejor, tendrá un final bastante potente. Es un proyecto al que le imprimimos todo el corazón, y esperamos que lo disfruten mucho”.

Finalmente, Paco adelantó que su próximo proyecto será una serie para Vix+ bajo la producción de Carmen Armendáriz, y que tendrá un toque de thriller, suspenso y comedia, proyecto que lo tiene muy emocionado y del cual dará detalles más adelante.

Conéct@te:

Instagram: @pacopizana

Facebook: /pacopizana