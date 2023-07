David Ponce conquista al público con su talento

El actor David Ponce, participa actualmente en la serie “Madre de Alquiler”, donde interpreta a Balo, pieza clave de la historia, y que en parte es uno de los villanos., personaje que le hizo enfrentar diversos retos actorales.

David Ponce menciona que, sin duda, Balo es una gran sorpresa y un regalo para su carrera, porque es el primer personaje que le da la oportunidad de estar en un proyecto durante todos sus capítulos y de ser una pieza fundamental en la historia y cómo se desarrolla el melodrama.

“En la escala del poder, Balo es la última pieza, la maquinaria donde los poderosos y la gente con dinero no se quieren manchar las manos, y entonces utilizan personajes vulnerables ante la sociedad, que por necesidad económica y social hacen el trabajo sucio, ya que él es quien secuestra a Yeni, la protagonista, para obligarla a alquilar su vientre”, expresó David Ponce.

Asimismo, a lo largo de la historia, vemos que Balo también buscará venganza por algo personal, por lo que su personaje tiene diversos matices y giros, algo que le gustó mucho al público.

“Es un personaje que al principio la gente va a ver como un villano, pero conforme pasa la historia van conociendo su lado humano, que los llevará a entender por qué hizo lo que hizo. Balo es un personaje muy cercano a la gente, porque muestra su lado A y B”.

El personaje de Balo le dio grandes satisfacciones a David como actor, pero también le generó un importante reto en su carrera, sobre todo por la imagen física que debe mantener para darle un mayor realismo al contexto en el que vive.

“Como actores, siempre queremos vernos bien o lo mejor posible, y Balo me enfrentó a un personaje que físicamente se ve mal, porque su mundo es muy crudo y realista, es muy falto de cultura y muy oscuro dentro la historia. Y la verdad, ver a un David a cuadro que se ve mal, que está cojo, con la piel seca, fue una cuestión física que al principio me costó trabajo, pero después, el no verme a mí en pantalla y reconocer al personaje, fue algo fascinante”.

El actor está muy contento con todo lo que le trajo este proyecto, que se posiciona entre los primeros lugares no sólo en México, sino en diversas partes del mundo.

Sobre el actor

David Ponce realizó sus estudios profesionales en la carrera de “Arte Dramático” en el Instituto Andrés Soler. Asimismo, tomó diversos talleres como “El actor frente a la Cámara” en “Casa Azul” y el Taller de actuación en cine en El Set.

“Es algo que ya traía desde chavito, pero no porque mis papás me hayan llevado al teatro y a ver las grandes obras cinematográficas, sino porque mi mamá era encargada de camerinos de TV Azteca, cuando iniciaron las telenovelas con ‘Nada personal’. Ella me llevaba mucho a su trabajo, y así empezó esa fascinación por ver aquella maquinaria y esa industria grandísima, a partir de ahí me empecé a enamorar de todo esto y decidí ser actor”.

Al realizar sus estudios en el Instituto Andrés Soler, su primer proyecto profesional que le dio Argos Televisión, fue en la segunda temporada de “Capadocia” para HBO.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Desde ahí empecé a ser malandro, recuerdo que tenía como 17 años, y desde ahí creo que se empezaron a encaminar los personajes para ser siempre como los villanos de barrio (risas)”.

Participó en varios proyectos de cine, teatro, series y televisión. Destacando en los largometrajes: “Destino” del director Pitipol Ibarra, “500 millas de Zapatos Rojos” del director Carlos Kaíser, “Yo Necesito Amor” del director José Luis Valle, “Plan V” del director Fez Noriega y “Tlatelolco” del director Carlos Bolado, entre otros.

Así como en las series “La Lotería del Crimen” para TV Azteca,”Parientes a la Fuerza” para Telemundo, “Los Exorcistas” para VIX, “Ingobernable” y “Narcos México” para Netflix, “La Querida del Centauro” para Teleset y por supuesto, “El señor de los cielos” donde durante seis temporadas ha interpretado el personaje de Skynny, que ha gustado mucho al público.

Conéct@te:

Instagram: @davidponcesoy