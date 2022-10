¿Selena Gomez y Hailey Bieber ya son amigas? Así fue el encuentro de las celebridades

Una de las relaciones más polémicas del espectáculo internacional fue la que protagonizaron los cantantes Selena Gómez y Justin Bieber, pero pese a que esta ya terminó hace más de cuatro años sigue dando de qué hablar, pues a raíz de la boda de la estrella juvenil se pensó que la también actriz y la ahora esposa del famoso sostenían algún tipo de enemistad por este mismo hecho.

La realidad es que este mito fue desenmascarado por un fotógrafo en una reciente gala, donde ambas jóvenes no dudaron en posar ante su lente para dejar de lado todo rumor en torno a esta supuesta fricción, hecho que sacudió las redes sociales con comentarios tanto a favor como algunos con críticas por la escena que pocos hubieran imaginado.

¿Cómo fue el encuentro entre Selena Gómez y Hailey?

El marco de este encuentro fue la gala del Museo de la Academia, pero vale la pena rememorar que este mito surgió nada más y nada menos porque se decía que Hailey había sido la responsable de la ruptura entre Gómez y Justin, pero esto quedó desmentido con una serie de fotografías tomadas por el fotógrafo de moda y tiktoker, Tyrell Hampton.

En la postal compartida a través de la red social de Instagram del fotógrafo se puede ver a la cantante tomar una pierna de la modelo, además de que ambas juntan sus rostros, sonriendo hacia la lente y es que esta polémico hizo que el fandom de la pareja comenzara una campaña de odio contra Hailey, la cual incluso se mantiene hasta la actualidad.

Tal es el grado de odio que tienen los fans contra la modelo que la joven recientemente habló sobre el tema en el podcast de Alex Cooper, donde afirmó que pese a que muchas personas asumieron que ella era la responsable de la ruptura, aseguró que estaban equivocadas, pues sólo ella, Gómez y el cantante conocían lo que verdaderamente ocurrió.

Incrédulos ante foto de Gómez y Bieber

Pero pese a que en esta misma entrevista Hailey desmintió el hecho de que hubiera alguna fricción entre los tres personajes, los cierto es que los seguidores no le dieron peso a esta aseveración, por lo que las fotografías cayeron como un balde de agua fría para algunos, hubo otros que siguieron con la campaña de odio en contra de ambas mujeres.

Hailey & Selena!!!



QUEENS. IN. ONE. FRAME 👑👑 They both are the MOMENT 🤎🖤



📷 Credit: TYRELL HAMPTON pic.twitter.com/aWfHW4MijP — Analasha Saikia/He Replied (@AnalashaSS) October 16, 2022

Dentro de los comentarios en contra hubo quienes simplemente hicieron expresiones de incredulidad por la escena, otros más afirman que se fueron a dormir y despertaron en silencio por la incredulidad, otros menospreciaron a la m

Modelo y afirmaron que sólo se trataba de una fan de la cantante, además de quienes reprobaron que este encuentro se diera.

Finalmente, cabe destacar que no todo fueron menajes negativos, pues muchos más señalaron que les daba gusto ver esta imagen e incluso bromearon con que se había encontrado la paz del mundo, además de quienes afirman que muchos se desgarrarán la piel por el simple hecho de ver la fotografía, además de asegurar que el internet se iba a romper.

