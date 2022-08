Ni los escándalos de Ezra Miller detendrán la película The Flash

A pesar de que el fin de semana se rumoró que había sido visto portando armas, al igual que su personaje Flash, Ezra Miller se esfumó, no sólo de las autoridades que lo buscan para entregarle dos órdenes de alejamiento, sino del mundo entero. Cerró sus redes sociales, no sin antes burlarse de quienes lo están tratando de localizar por medio de memes en los que decía: “No me pueden tocar, estoy en otro universo”.

Hace algunos años, el nombre de Ezra Miller comenzó a cobrar relevancia gracias a cintas como Afterschool (2008), Californication (2008), Royal Pains (2009) y algunas apariciones en el serial La Ley y el Orden (2009).

En 2011 el trabajo del originario de Nueva Jersey llamó la atención, al ser parte del elenco de la cinta Tenemos que hablar de Kevin y, un año después, llegó Las ventajas de ser invisible.

Miller fue producto de una relación entre Robert Miller, un editor literario y Marta Koch, una bailarina de danza moderna; sus padres siempre lo trataron como adulto. A los seis años, el niño de ascendencia alemana y neerlandesa debutó en la ópera de Phillip Glass White Raven.

Su versatilidad como actor lo llevó a formar parte las taquilleras cintas Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016), Los crímenes de Grindelwald (2018) y Los secretos de Dumbledore (2022), en las que interpretó a Credence Barebone, así como a Barry Allen/The Flash en Batman Vs Superman: El origen de la justicia, Escuadrón suicida (2016), y La Liga de la Justicia (2017); actuó en Zack Snyder (2021) y protagoniza The Flash, confirmada para su estreno en 2023.

“Los nueve proyectos de Miller como protagonista en un ensamble cast suman dos mil 566 millones de dólares globales, pero 98 por ciento de dichos ingresos corresponden a dos franquicias: Animales fantásticos, mil 865.1 mdd en tres películas y DC Extended Universe con 655.9 millones de dólares, por La liga de la justicia”, afirmó en entrevista con El Sol de México, Edgar Apanco, analista de la industria cinematográfica.

“En el dos por ciento restante hay otros cuatro pequeños proyectos, entre los cuales destacan dos películas ‘de culto’: Las ventajas de ser invisible (apenas 33 millones de dólares) y Tenemos que hablar de Kevin, con 10.7 millones de dólares globales”, agrega.

Problemas con la ley

Pero el éxito en la pantalla grande no lo aleja del escándalo. Recientemente, The New York Post informó sobre las declaraciones de Sara, la madre de una joven de nombre Tokata Iron Eyes, quien acusa al actor de manipular a su hija y poner en riesgo la integridad física de la pequeña, durante años, desde que Eyes tenía 12. La madre comparó la relación que mantiene el artista de 29 años con la chica de ahora 18 años con la de una secta y se especula que ambos estarían recorriendo California junto a otras mujeres.

Eso lo hizo acreedor a una orden de alejamiento, ya que acusaron que Miller había supuestamente suministrado drogas y alcohol a la joven, quien abandonó la escuela a los 17 años. A través de redes sociales, Tokata negó las acusaciones en contra del protagonista.

La segunda orden de alejamiento que recibió Miller fue por presuntamente amenazar con una pistola a una mujer de Massachusetts, Estados Unidos y tratar de manera inapropiada a su hijo de 12 años.

Por otro lado, en abril del 2020 se viralizó un video del actor ahorcando a una fan y tirándola al piso en Islandia; Variety confirmó que se trató de un altercado en un bar.

Un mes antes, a través de un clip publicado en redes que eliminó después, Miller dijo al grupo supremacista Ku Klux Klan de Carolina del Norte que se quitaran la vida o él los mataría.

Fue detenido en 2011 por ignorar un semáforo en rojo y la posesión de 20 gramos de marihuana, así como en 2020, por una confrontación física con unas personas en un karaoke de Hawái. Su multa en esta segunda vez fue de 500 dólares, misma que liquidó una pareja con quien el actor vivía en un hostal, pero días después, la pareja puso una orden de restricción en su contra ya que, según la agencia AP, Miller irrumpió en su recámara, lo amenazó y sustrajo algunas pertenencias. La orden se retiró semanas después.

También Rolling Stone informó que Miller ha dado alojamiento a una madre de 25 años junto a sus tres hijos, de entre uno y cinco años, en su granja de Vermont. La joven asegura que Miller la ayudó de salir de una relación violenta, mientras que el padre de los menores señala que no ha podido ver a sus hijos desde que el artista se los llevó. Lo que preocupa, supuestamente, es que la casa donde se encuentran cuenta con diferentes tipos de armas que no cuentan con la debida supervisión.

El enigma de The Flash

En cuanto a lo laboral, los estudios Warner Bros. no echarán marcha atrás de la cinta que filmó Miller, The Flash, que estrenará el próximo año y que cuenta con una inversión de 200 millones de dólares, según informó un periodista de Variety, sin embargo, de acuerdo con Deadline, es posible que no se contemple a Miller en futuros proyectos de DC.

“En el caso de Flash, la película será la número 13 del DC Extended Universe en llegar a cines. Hasta la fecha, Warner Bros. ha estrenado 10, la última, Escuadrón Suicida de 2021 y estas promedian 580 millones de dólares globales.

“Las siguientes en la lista son Shazam! Fury of the Gods (diciembre de 2022), Aquaman and the Lost Kingdom (marzo de 2023) y The Flash (junio de 2023) y todo hubiera parecido indicar que esta última rondaría números similares a los de Justice League, debido a la buena acogida del personaje, pero los últimos escándalos de Ezra no cooperan a lograr que eso sea posible”, comentó Apanco.

Icono Queer

Para la comunidad LGBT+, Miller funge como un ícono queer sobre todo porque en 2012 confesó que no se identificaba como heterosexual ni tampoco como gay, al momento de elegir parejas no distinguía entre géneros; incluso en 2018 se declaró de género no binario y muestra de ello fueron algunos looks que utilizó en eventos públicos como en la Met Gala del 2019, por ejemplo.

“El arte es lo único que tengo. Si no, estaría muerto hace tiempo. Probablemente lo habría hecho yo mismo”, confesó el histrión a Playboy en 2018.