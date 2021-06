Morris Gilbert, listo para hacer su libro autobiográfico

“Las cosas están difíciles para el teatro. Está costando que la gente regrese, llegan a cuenta-gotas”, declara en un tono nostálgico Morris Gilbert director general de Mejor Teatro. Al tiempo que manifestó su inconformidad en que el aforo a los teatros a partir de esta semana es del 40 por ciento, cuando los casinos están en 50 por ciento.

“Tengo sentimientos encontrados esperábamos sí el aumento del aforo, pero que fuera de 50 por ciento. Nadie de los que nos dedicamos al teatro podemos entender estas disposiciones. Estoy seguro que deben de tener una base científica y por eso así lo toma el gobierno porque de otra manera uno no se explica”.

En el marco del anuncio de Noches de estrellas con ellas, el 5 de junio y Noche de estrellas con ellos, el 3 de julio; próximos; Gilbert hace el anuncio que mientras actualmente en cartelera tiene los montajes en vivo presenciales Toc Toc, Pequeñas grandes cosas y en pre estreno Ghost, tiene previsto a futuro reestrenar El cavernícola, Perfectos desconocidos y Los monólogos de la vagina.

“En breve les informaremos de las tres obras a relanzar, pero la verdad, vamos con cautela. Las cosas están difíciles para el teatro. Está costando que la gente regrese poco a poco regresan, pero, a cuenta gotas, casi casi estamos jalando a la gente para que entren. Y decidimos que por lo pronto nos mantenemos con estas tres”.

Gilbert confirma que tiene en mente hacer su libro autobiográfico al alimón con Hugo Hernández como el co escritor, porque, “tengo 46 años produciendo teatro y yo de repente me despierto y me acuerdo de mi primera obra musical fallida que era con Lucha Villa e Irma Serrano creándola en el piso de un camerino del Fru Fru, los tres durante horas planeando un musical que íbamos a hacer basándonos en el LP, que veo aquí en mi recámara todos los días. Terminé no produciéndola porque estaba muy jovencito en ese entonces y me chamaquearon como quien dice.

“He conocido mucha gente importante, vidas intensas; por lo que quiero ponerlo en un libro de memorias que de no hacerlo pronto se me van a olvidar las cosas y antes que eso pase ya acorde con Hugo que lo vamos a escribir al alimón y estará todo lo que he hecho en mi carrera y Mentiras por supuesto que va, porque tengo mi historia, mi aventura increíble y todo lo que he pasado. Pienso que voy a escribir dos tomos, o tres tomos”.

SE PERDIÓ EL CONTACTO EN ISRAEL

Entre otras cosas, informa Morris Gilbert que ante la muerte inesperada de su socioo en Israel, “este año me ha llovido en mi milpita. El cosocio con el que estaba produciendo Toc Toc en Israel, falleció repentinamente, no de Covid-19, muere de otra cosa y súbita.

“Entonces, ahora estamos conformando un nuevo equipo y buscan co con quién hacer una alianza y re montar Toc Toc en Israel. Esto es, armar todo desde casi cero y estamos en eso. Si no nos llueve nos llovizna. Desgraciadamente falleció este amigo y eso nos hizo tener que reiniciar muchas cosas como tener en cartelera Toc Toc en dicho país”.