Max ofrece más contenidos; conoce los estrenos y lo nuevo que ofrece

La transición de la plataforma HBO Max, a Max, representará para los consumidores una manera de conectar con más contenidos de los que ahora tiene en el catálogo, así como una nueva manera de encontrar los intereses personales de cada usuario.

“Es una oportunidad de conectar con muchos más contenidos, en varios sentidos. En principio porque la cantidad de títulos aumenta considerablemente, habrá más de 37 mil horas, una diversidad de géneros, la experiencia será más amigable, más fácil de usar, con lo cual va a facilitar el encontrar esos contenidos”, explicó en entrevista con El Sol de México Mariano César, Vicepresidente Senior de Contenidos de Entretenimiento General y Estrategia de Programación, Warner Bros. Discovery, Latinoamérica y US Hispanic.

“Dentro del mundo del streaming hay un desafío en la cantidad y calidad de los contenidos pero también en localizar qué es eso que te gusta para cada momento, para cada miembro de la familia, para cada emoción”, agregó César, quien aseguró que el motor de búsqueda que implementará Max será más veloz y eficiente, capaz de buscar por títulos o marcas, es decir Warner Bros, Discovery (Home & Health y Kids), ID, Cartoon Network y Adult Swim, cada una destinada a un perfil diferente de consumidor.

En la nueva versión, disponible en 39 territorios de América Latina y el Caribe, incluido México, Max incorporará diferentes sistemas de cobro a los que HBO Max ofrecía, cada uno de ellos con diferencias entre la resolución de la imagen y las descargas admitidas para ver sin conexión a internet.

“Son tres opciones diferentes: una con publicidad, una sin publicidad y otra con más contenido en Ultra HD, 4K, con más dispositivos al mismo tiempo”, explicó el directivo. Los costos son: Plan básico 149 pesos mensuales, Plan estándar 199 y Plan platino 249 pesos.

“En definitiva, creo que es ofrecer más opciones al consumidor y que él sea el que elija. La televisión no tenía esas opciones, en ese sentido la tecnología le está permitiendo al streaming una experiencia de consumo nueva”, aseguró Mariano César.

Estrenos en Max

Entre los estrenos de la nueva plataforma, estarán la segunda temporada de “House Of The Dragon”, correspondiente al universo de “Game Of Thrones”; “The Sympathizer” con la actuación de Robert Downey Jr. y Sandra Oh, y “The Franchise”.

En lo que respecta a los “Max Originals” llegarán “The Penguin” serie que abordará a uno de los villanos de “Batman”, “Welcome to Derry”, ambientada en la novela “It” de Stephen King, así como la serie de la franquicia “Harry Potter”, la cual apenas está en proceso de realización.