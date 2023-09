Mauricio Ramos prepara el lanzamiento de un EP llamado 'Mis boleros'

Inspirado principalmente en el amor y desamor, el cantante Mauricio Ramos ha cautivado al público con su reciente material discográfico llamado "Tonto, necio y roto corazón", en el que combina la balada pop con sonidos de jazz y blues.

Mauricio creció en medio se una familia de músicos, y con ese amor por esta disciplina artística, descubrió su talento nato y decidió emprender este camino profesional.

"En mi familia hay varios músicos, mis papás, mis abuelos, y yo creo que desde que estaba en el vientre de mi mamá, ya amaba la música. Y de niño hacía shows para mis papás y familia. Pero en realidad fue hasta que cumplí 18 años, cuando decidí estudiar música formalmente y dedicarme a esto, que realmente siempre disfruté mucho", expresó Mauricio Ramos.

Definitivamente, la música ha sido su mejor arma para expresarse, algo que le ha ayudado demasiado con su personalidad tímida, y que le ha dado grandes satisfacciones.

"Soy bastante hermético con mis emociones, y a veces muy tímido, me cuesta decirle a alguien que lo quiero, o simplemente hablar de lo que siento directamente; pero a través de la música, lo he logrado, en realidad, sin ella estaría encerrado y hermético emocionalmente. La música es mi mejor medio de expresión".

Durante el tiempo de pandemia, Mauricio se dedicó a escribir muchas canciones y trabajar en arreglos musicales.

"En ese tiempo, me dediqué a escribir muchas canciones y a aprender a tocar bien el piano, sabía sólo lo básico y quise empaparme mucho más de eso. También hice algunos arreglos musicales para otros artistas. Definitivamente, el arte me salvó en ese momento tan complicado de la vida".

Y fue precisamente en pandemia, cuando escribió las canciones que integran su álbum "Tonto, necio y roto corazón", el cual está integrado por ocho canciones, y que lanzó en marzo de este año.

"El disco 'Tonto, necio y roto corazón', lo lancé a principios de este año, es un disco que grabé precisamente en la pandemia. Las canciones son de balada pop con elementos de jazz y blues, y las letras son de amor y desamor principalmente. Yo me considero un romántico empedernido amante de la bohemia, la poesía y las letras, por lo que le canto a la mujer y al amor".

De este álbum, se desprende el tema "Octubre" el cual es uno de los favoritos de Mauricio Ramos, porque habla de sentimentalismos y muchos recuerdos.

"Es un tema muy especial, creo que todos tenemos un mes o día que anhelamos o nos trae recuerdos importantes, en mi caso es octubre, y espero que la disfruten tanto como yo".

El cantautor mencionó que le ha ido muy bien con este disco, y que ya trabaja en el lanzamiento, de un nuevo material discográfico que llevará por nombre "Mis boleros", que estará integrado por siete canciones cuya música, letra y arreglos musicales son totalmente de su autoría.

En agosto pasado, Mauricio lanzó el primer sencillo de este disco, llamado "Cuando te perdí" como un adelanto para sus seguidores. Y comentó que el EP completo estará disponible en noviembre o diciembre de este año.

Generalmente, Mauricio suele tocar en diversos espacios principalmente en foros y lugares pequeños, así como en escenarios grandes, y siempre disfruta de cada lugar, en especial por el cariño y calidez del público.

"La primera vez que subí a un escenario cob mucho público, sentí una vibra increíble y dije de aquí soy, y no me quiero mover. Cada foro y lugar es algo increíble, sobre el escenario me libero y es algo que necesito. La verdad disfruto mucho los espacios pequeños por la cercanía del público, en mi carrera le debo mucho a esos pequeños lugares que forjaron mi carrera".

Su próxima presentación será el 15 de octubre en el Foro del Tejedor en la Ciudad de México. Y también, el 13 de noviembre estará en el Lunario del Auditorio Nacional, donde recibirá un importante reconocimiento.

Mauricio Ramos adelantó que próximamente realizará diversas colaboraciones musicales, y en especial una que le gustaría mucho hacer es junto al músico Jaime López.

Conéct@te:

Instagram: @mauricioramosmusico

Facebook: /MauricioRamosMusico







