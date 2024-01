Matute traerá su 'Party Monster tour' al Carnaval de Yautepec

Como parte de su gira "Party monster tour" la agrupación Matute, vuelve a Morelos para presentarse en el Carnaval de Yautepec el próximo 16 de febrero, la cita es en el Centro Deportivo Yautepec, a partir de las 20:00 horas. Boletos ya a la venta.

Con este concierto, la agrupación promete brindarle al público la más espectacular experiencia de los ochenta, con la mejor música de la época, trayendo a la actualidad un sinfín de éxitos y canciones icónicas de aquella década.

"¡Ahora si se va armar un Monstruo de fiesta en Yautepec! Ochenteros nuestro #PartyMonsterTour llega al Centro Deportivo Yautepec CDY este próximo 16 de Febrero. Es momento de sacar el Party Monster que llevamos dentro", compartió la agrupación en sus redes sociales.

Los costos de los boletos de acuerdo a la sección son los siguientes:

Zona Fan VIP: 1160 pesos

Zona General (sillas): 580 pesos

Zona Gradas: 348 pesos

Puedes adquirirlos a través de la página web de Boletia.

La banda liderada por Jorge D'alessio llegará una vez más a tierras morelenses para deleitar al público con un repertorio único y especial para revivir lo mejor de la década de los ochenta, a través de un viaje por lo más emblemático de la música, y un espectáculo que hará cantar y bailar a chicos y grandes.

Cabe destacar que Matute es una agrupación mexicana de rock pop que surge en 2007 bajo la dirección de Jorge D'alessio, y que se dedica a la interpretación de covers de música de los ochenta tanto en español como en inglés, de emblemáticas agrupaciones y solistas de la época.

La banda lleva el nombre de Matute en honor al famoso policía de la caricatura "Don gato y su pandilla", que aunque fue creada en 1961, tuvo su mayor auge en los ochenta, el grupo lo toma como referencia para su nombre al considerarla una autoridad ochentera.

Actualmente, la banda está integrada por Jorge D’alessio (teclado), Tana Planter (vocal), Paco "El Oso" Morales (bajo), Ignacio Izeta (guitarra) e Irving Regalado (batería), quienes a través de la música, una escenografía especial, vestuarios y coreografías únicas, brindan un espectáculo increíble e inolvidable, para hacer vibrar al público.

Entre el repertorio que la banda interpretará están "Bazar", "Yo no te pido la luna", "Ese hombre no se toca", "Tú y yo somos uno mismo", "Ni tú ni nadie", "Obsesión", "La puerta de Alcalá", "Las curvas de esa chica", "La maldita primavera", "I'm so excited", "Take on me" y "Your love", entre otras.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta presentación de Matute en vivo y revivir la mejor música de los ochenta.

Conéct@te:

Facebook: /MATUTEmx

Instagram: @matutemx