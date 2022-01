Mariana Pamplona conquista al público con el álbum Escúchame

La cantante mexicana Mariana Pamplona ha tenido gran éxito con el lanzamiento de su EP "Escúchame", un material con arreglos inspirados en la música de los años sesenta y setenta, traídos a la actualidad con una producción que busca explotar sonidos contemporáneos, y que en conjunto crean un atmósfera romántica y melancólica.

Este álbum fue lanzado en 2020, aprovechando la situación de la pandemia, pues a través de las redes sociales la cantante conectó con su público y pudo presentar este material, que ha encantado a sus seguidores.

“Ya se cumplió un año de que se lanzó y le ha ido muy bien, he tenido críticas muy positivas, porque es un sonido moderno pero tiene mucha cuestión clásica, como un estilo vintage y eso a la gente le ha gustado mucho. Este disco, estaba listo desde 2019, pero estaba esperando el momento indicado para lanzarlo, tenía trabajo como cantante y con algunas presentaciones en proyectos de teatro, entonces lo estuve postergando, después se vino la pandemia, nos mandan a todos a casa y dije creo es buen momento para presentarlo. Es uno más de los discos pandemia, me sumo a esos artistas que han sacado material en estos tiempos”, expreso Mariana Pamplona.

La cantante menciona que este material lo hizo con mucho cariño, y está integrado por seis canciones originales que hizo su gran amigo y colaborador Mauricio Ramos, así como un cover, y sin duda, han conectado mucho con el público,sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde la gente consumió más arte para sobrellevar la situación.

“Fue una cuestión muy interesante porque al principio de la pandemia, se dijo que sólo estarían abiertos los trabajos esenciales, y los teatros, museos y centros culturales, fue lo primero en cerrar, a los artistas también nos mandaron a casa, pero la gente se refugió mucho en el arte, entonces estaría bien cuestionarnos, si el arte no es algo esencial también en la vida de la gente”.

Las canciones “Te perdono” y “Mientes” fueron los primeros sencillos que Mariana presentó y que el público aceptó bastante bien, pues son temas de desamor con los que cualquiera de puede identificar.

Mariana Pamplona creció en un ambiente musical, pues desde muy pequeña recuerda que su familia amaba la música, incluso su abuelo tocaba algunos instrumentos, por lo que fue muy fácil elegir este camino y compartir su talento con el público.

Cortesía | Tony Gómez

"Formo parte de una familia que siempre ha disfrutado la música, mi abuelo tocaba el piano y la guitarra, era el alma de la fiesta en las bohemias; todos crecimos en ese ambiente con mucho amor a la música, es algo muy natural que tenemos en la sangre. Y realmente no pensaba en dedicarme a esto, pero fue como regalo de XV años, mi tía Irma me regaló un viaje a Nueva York donde vimos varias obras musicales, y ver la energía de los artistas y lo que hacian con la música, me hizo ver que la música es una extensión de la palabra hablada, va a donde las palabras no alcanzan, ahí me enamoré completamente y empecé a tomar clases de canto con el maestro Willy Gutiérrez. Ahora estoy con la maestra

Rebeca Castillejos. Empecé a encaminarme, y mientras más estudias estás ávido de seguir aprendiendo y de estar en un escenario".

Además ha participado en proyectos teatrales, presentándose en diversos escenarios de gran importancia como el Ángela Peralta en su natal Mazatlán y el Auditorio Nacional.

Para este año, la cantante viene con todas las ganas de seguir promoviendo este álbum y llevar su música a distintas ciudades a través de espectáculos en vivo. "Ya recargamos pilas de las vacaciones de invierno, y vamos con todo. Hay que aprovechar que la gente está ávida de salir, sé que estamos en una nueva ola de la pandemia, pero afortunadamente la vacuna ha ayudado mucho y parece que la actividad seguirá. Realmente nos había pegado mucho a los artistas y parece que no va a parar este despertar que estamos teniendo otra vez. Quiero hacer una pequeña gira, obviamente con todas las medidas de salud, e ir poniendo estas canciones con un público en vivo. Ya tuve la oportunidad de llevar el espectáculo a Mazatlan con musicos en vivo, y pronto estaremos anunciando estas fechas para que lo disfruten mucho junto conmigo".

Asimismo, dijo que seguirá trabajando en nuevos canciones y material audiovisual, pues desea hacer videos para sus próximos temas, y seguir compartiendo su talento y emociones con el público.

Conéct@te:

Facebook: /MarianaPamplonaOficial

Instagram: @marianapamplonaoficial

Twitter: @marianapamplon





