Grace de Gier cautiva al público con su nuevo EP "Tell me"

La cantante de origen colombiano Grace de Gier, que actualmente radica en Holanda, presenta su primer EP en inglés llamado “Tell me”, un material con tan sólo tres canciones pero lleno de rock con un toque alternativo y sesentero. La talentosa intérprete ha conquistado al público con sus melodías y su suave voz. Entre sus mayores influencias destacan bandas como The Cranberries, The cure, Roxette y The killers.

Después del gran recibimiento que tuvo en diversos países con su anterior material llamado “Mágico” y sus tres sencillos en plena pandemia, la cantautora decide complacer a sus seguidores de países donde no se habla español, para seguir compartiendo su talento.

El EP “Tell me” está lleno de sonidos pegadizos y ritmos increíbles y únicos que caracterizan a la artista. Su producción fue hecha en Colombia, Argentina y Países Bajos, y su banda internacional desean cruzar fronteras con este nuevo lanzamiento.

Definitivamente, con este EP, Grace quiere llegar al corazón del público anglo para hacer internacionalizar su carrera, pero también quiere conectar con tierras aztecas, pues tiene muchas expectativas de México y ganas de visitar este país para ofrecer unas buenas presentaciones a su público.

"Tengo mi álbum en español llamado 'Mágico', además de tres sencillos en español y uno en inglés; uno es el remix en español de la canción 'Tú sabes' y el cual fue más de dance, entonces vino la idea de varios de mis seguidores a hacer algo de rock en inglés; lo analicé con mi equipo de trabajo y llegamos a la conclusión de que era una buena idea y así surgió este EP que sólo tiene tres canciones, porque no me quise extender para que fuera algo muy profundo", expresó Grace de Gier.

Para éste EP la cantante eligió entre alrededor de 30 canciones, y aunque fue un proceso muy difícil, justamente pudo decidir cuáles eran las más adecuadas.

Estas son: “Tell me”, “And now” y “Wrong again”.

"Ya tenía más o menos la idea de qué canciones serían las ideales, pero 'And now' surgió de una manera inesperada. Recuerdo que estaba durmiendo y entre sueños me entró una idea y empecé a cantar, a las 3 de la mañana me levanté porque dije o es ahora o se me va la canción, grabé la idea y al otro día más consiente planteé todo y se la mandé a mis productores en Colombia y les gustó mucho. Respecto a 'Tell me' quise hacer algo más personal, es una carta abierta para mi esposo, la escribí estando lejos de él, y quería salir de la monotonía del 'te amo' o 'te extraño: y quería saber cómo se siente él cuando está sin mí, y así salió la canción, se emocionó y le gustó mucho. En cuanto a 'Wrong again' es de que he escuchado muchas experiencias de cuando te parten el corazón y te da miedo enamorarte de nuevo, y confiar en el amor, pero nos arriesgamos en esa decisión o encuentras el amor o lo dejas escapar".

Es así como “Tell me” habla de una relación duradera; “And now” aborda ese sentimiento que se tiene al terminar una relación y “Wrong again” sobre una segunda oportunidad de amar.

"Muchas personas me dicen que justamente este EP habla de ese ciclo de una relación y contar una historia, algo que quedó de manera inconsciente, pero me gusta que la gente conecte tanto con el material".

Cortesía | Ricardo Lucio

Grace ha recibido muy buenos comentarios sobre este EP por parte del público y de expertos en la música, incluso este material le ha abierto nuevas puertas y caminos.

"Acá en Holanda hablamos con una persona muy importante en la música y quieren promover la canción en Europa, y que se mueva la música en diferentes países es muy importante, estamos llegando a Colombia, México, Perú, Estados Unidos y ahora el viejo continente, realmente estoy muy feliz y agradecida".

Desde siempre Grace ha tenido el gusto por escribir canciones y poemas, todo respecto al ámbito creativo, pero no sabía con claridad si se dedicaría a esto. Hasta tiempo después cuando se metió al coro de la iglesia, y tuvo gran influencia por bandas de rock.

"En mi adolescencia, era fanática de la música de grupos como The Cranberries con la canción 'Zombie' que siempre cantaba y la gente se sorprendía al escucharme, con el inglés machucado porque no sabía muy bien, yo sólo repetía como un loro, pero a la gente le encantaba (risas). Entraba a los bares y me reconocían para cantar y eso me ponía muy feliz, sentir esa adrenalina en el cuerpo me dijo que iba por buen camino y que lo estaba haciendo bien y comenzó el gusanito del canto".

Grace se mudó a Bogotá y después a Panamá donde siguió este camino de cantar en bares y restaurantes, sin embargo, sabía que necesitaba una profesión más formal, y la música no tenía cabida en ese aspecto.

"Dije voy a enfocarme en algo que sea rentable, y me olvidé de la música, conocí a mi esposo que es holandés y tomé la decisión de irme a Holanda y pausar la música por mucho tiempo, la única vez que canté lo hice en mi matrimonio donde le dediqué 'Dream' de The Cranberries y él lloró, la gente me decía que me dedicara a cantar, eso fue en 2011 pero me negaba, ya no quería volver a lo mismo".

Sin embargo, un milagro de vida que incluso la conectó con la Virgen de Guadalupe, fue lo que la motivó a volver a la música e iniciar este camino de forma más profesional y seria a finales de 2019.

"Tengo una conexión especial con México, mi hijo menor es un milagrito en mi vida, él tuvo una enfermedad que es mortal por decirlo así, hidrosis fetal y le hice la novena a la Virgen de Guadalupe con toda la fe del mundo desde acá en Holanda, una señora me propuso hacerlo, yo no era creyente, era muy despegada, pero lo hice con mucha fe y mi bebé nació bien, le hicieron una operación estando en mi vientre. Y le dije a Dios, yo tengo que dar testimonio de este milagro y pensé voy a hacerlo con la música, fue lo que me motivó".

Actualmente, la artista está tomando clases privadas con Ted Sablay guitarrista de su banda favorita The killers el cual ha tenido muy buenas críticas en cuanto a su música. Con esta experiencia Grace dice que lo difícil es soñar sin pensar que puede volverse realidad ya que al tener contacto directo con uno de los miembros de su banda favorita, podría ser algo increíble si no hubiese creído alguna vez en la posibilidad de hacerlo realidad.

"Es uno de los guitarristas que más admiro, al verlo detrás del computador tocando mis canciones, es algo increíble, es lo máximo, soy súper fanática y nunca pensé estar tan cerca de la banda. Es espectacular, muy chevere esta experiencia, estoy realmente muy feliz".

Finalmente, Grace expresó sus ganas de venir a México para presentarse en vivo y conquistar al público con su música, pues realmente está fascinada con los mexicanos que ya siguen su música.

