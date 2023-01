Lui Pampín trae desde Argentina su espectáculo infantil para una gira en México

Su vida ha sido un viaje total. A los 11 años, junto a su familia, se mudó de Argentina a España en busca de mejores oportunidades; cinco años después, la joven se unió al Ejército, pero no fue sino hasta que se convirtió en madre que Lucía Pérez encontró su verdadera pasión.

Hace ocho años nació su primogénito Mateo, quien la impulsó a crear un concepto infantil al que nombró Luli Pampín. Su éxito es tal, que ahora cuenta con más de 12.5 millones de seguidores sólo en su canal de YouTube.

“Creo que tener este trabajo también me genera una gran responsabilidad no sólo por mi hijo, sino por todo lo que se les enseña a los pequeños, me lo tomo súper en serio y lo hago con todo el cariño.

“A través de mi proyecto me gusta incentivar la imaginación porque siento que en la época infantil es importante desarrollarla, aunque eso se dificulta cada día más con la tecnología que nos rodea, pero yo considero que la imaginación es como una semilla que hay que regar para que crezca sana y fuerte y eso es lo que intento hacer”, afirmó la originaria de Mendoza, Argentina en entrevista.

Sin embargo, la actriz y bailarina reconoce que sus inicios no fueron fáciles, tuvo que superar muchos obstáculos, los cuales lograron mermar parte de su trabajo.

“Hay que remar mucho, pero cuando uno lo hace con amor y cariño se hace llevadero y si lo haces creyendo en tus sueños al final se unen todos los caminos para que poco a poco vaya dándose todo”, compartió.

Luli cuenta con dos shows, el primero es Bienvenidos, con el que visitó algunas partes de Europa, México y América Latina, entre ellos su país natal.

En cada una de las dinámicas y canciones, Luli apuesta por mandar distintos mensajes tanto de empoderamiento, como de inclusión, respeto y amor.

“En este show presentamos un personaje que escribí a través del bullying, pero no desde la perspectiva de quien lo recibe sino para quien lo hace, para comprender un poco más su postura, que muchas veces lo hacen por llamar la atención y con amor se puede solucionar.

“Me gusta abordar el tema de afrontar los miedos, las pesadillas, de que ellos pueden hacer las cosas solitos, que pueden hacerlo por sí mismos”, dijo.

Mientras que el segundo es un especial de Navidad, en el que resalta la importancia de estar con los seres queridos, más allá de inclinarse por lo material.

“En este espectáculo me acompaña mi fiel compañera: una radio mágica, que me ha regalado unas bolas para adornar el árbol, pero los pequeños descubrirán que no son bolas comunes y corrientes sino que dentro contienen mucha luz que es la sonrisa y felicidad de todos los niños y para saber qué hay en su interior, me tendrán que acompañar, junto a Rodolfo el Reno, un burrito, un Santa Claus bailarín y un muñeco de nieve”, aseguró.

Luli presentará ambos shows en la República Méxicana. El Navideño se ofrecerá en Toluca, el 4 de enero; Monterrey, el 5; Nezahualcóyotl, el 6; 7 y 8 en el Centro Cultural Teatro 1, en la Ciudad de México.

Mientras que con el otro espectáculo recorrerá Hermosillo, Mérida, Cancún y Guadalajara, del 13 al 15 de enero.

“México es de los países más importantes y que, por lo menos a mí, me abrieron las puertas desde que empecé, me gusta mucho la forma en cómo me hacen sentir cuando estoy allá.

“La personalidad del mexicano es increíble, son súper elegantes, nobles y disfruto tanto al público y su recibimiento en familia con tanta alegría, tan apasionados”, concluyó.