Lucía Méndez regresará a la música con disco ranchero

Lucía Méndez regresará a la música con un nuevo disco de mariachi, que está programado para lanzarse este 26 de mayo en plataformas digitales, y vendrá acompañado de un sencillo que presentará el 25 de mayo.

Durante su asistencia a la obra Mentiras, donde recibió un homenaje, la cantante compartió la noticia con los medios. “Mi más reciente CD se va a llamar Por amor a México. Creo que es un gran disco, producido por un gran equipo, estoy muy emocionada porque es un gran trabajo”, señaló.

Éste será el primer material que la artista saque desde Otra vez enamorada, el cual vio la luz en 2020 y recopilaba todos los éxitos de su carrera, como Corazón de piedra, Se acabó y Mi amor amor.

Asimismo, la también empresaria anunció que está próxima a lanzar su perfume con feromonas para el resto del mundo. “Aquí en México tengo una exclusividad, pero voy a lanzarlo para Centro y Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Vienen muchos proyectos para estos próximos meses”.

CELEBRA EL REGRESO DE SU TELENOVELA

Lucía se mostró entusiasmada con la noticia del remake de El extraño retorno de Diana Salazar, telenovela que protagonizó en 1989, y volverá a la pantalla el próximo año con Angelique Boyer y Sebastián Rulli al frente del elenco.

“Me encanta la idea, les deseo lo mejor a los dos, son una pareja maravillosa, Angelique es muy buena actriz. Les deseo que tenga el mismo éxito o más que yo”, comentó. “Con la nueva tecnología va a ser maravilloso, creo que será único”.

Asimismo, descartó tener algún consejo que darle a su colega, aunque sí desea ver que se coloque los pupilentes amarillos que ella lució en los ochenta, y le daban un look aterrador a su personaje. “Si no lo hace no tiene chiste. Y tiene que ser amarillo huevo”, bromeó.

HOMENAJE EN TEATRO

La artista fue homenajeada durante la función de la obra Mentiras la noche del viernes, e incluso subió al escenario a cantar dos temas de su repertorio con el elenco. Ante ello, se mostró muy agradecida de que se tomen el tiempo de reconocer su trayectoria.

“Me siento muy emocionada porque es una obra que tiene toda una vida. Realmente estoy muy orgullosa. Me dio mucho gusto que me hayan hecho este homenaje, el poder cantar mis grandes éxitos, uno de los 80 y otro de los 90”.

Finalmente, reconoció la dedicación que el equipo de la obra ha demostrado durante los más de una década que llevan en cartelera. “Definitivamente es un talento increíble, más de doce años en esta obra. Todos los días con esa disciplina que se aprende en el teatro, un público maravilloso, hermoso, cariñoso, gracias por estar aquí conmigo”, finalizó.