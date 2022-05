Los mitos comunes sobre las drogas en la pantalla

El consumo de drogas y la adicción son temas populares en el cine y la televisión, pero a menudo se equivocan, como sucede en la película 28 días, donde a Sandra Bullock se le da a elegir entre prisión y 28 días en un centro de rehabilitación.

El programa de 28 días, popular en los Estados Unidos, en realidad no tiene nada que ver con el período de tratamiento óptimo. Las compañías de seguros de salud en ese país sólo están preparadas para financiar 28 días en rehabilitación, por lo que dicho modelo de rehabilitación se desarrolló en torno a la financiación, no a la eficacia.

Hay otro ejemplo en la serie de Netflix Cobra Kai, donde Shannon está en rehabilitación residencial de drogas, en un retiro vacacional de lujo con clases de arte y yoga, amplios espacios abiertos y comida con estrellas Michelin.

Algunas rehabilitaciones privadas de lujo son bastante sofisticadas, pero pueden costar 35 mil dólares a la semana o más, lo que está fuera del alcance de la mayoría de las personas. El sistema público de rehabilitación residencial es mucho menos glamoroso porque carece de fondos suficientes, lo que genera largas listas de espera y poco dinero para gastar en entornos agradables.

Arte Documenta el nuevo muralismo mexicano

Películas como Requiem For A Dream y Trainspotting a menudo muestran a las personas en su punto más bajo como un punto de inflexión para la recuperación. Pero la idea de que alguien tiene que tocar fondo antes de buscar ayuda no es cierta.

Primero, es imposible saber qué es "tocar fondo" para cualquier individuo. Potencialmente, aparte de la muerte, siempre hay algo peor. En segundo lugar, muchas personas cambian con éxito su consumo de alcohol u otras drogas a tiempo, incluso después de los primeros signos de un problema.

Si alguien no está listo para entrar en rehabilitación no es porque aún no haya alcanzado su punto más bajo. Las personas tienden a buscar ayuda cuando algo más supera la importancia de consumir alcohol u otras drogas, como la familia, los amigos o la carrera.

En Rush, Jennifer Jason Leigh es una policía encubierta que usa heroína y luego cae en una adicción, algo también improbable / Foto: Cortesía Metro Goldwyn Mayer

La idea de “tocar fondo” puede ser peligrosa porque las personas pueden retrasar el tratamiento hasta que las cosas estén realmente mal. Pero cuanto antes alguien busque apoyo, mejor será el resultado.

El amor duro es actuar con dureza con el objetivo de ayudar a una persona a largo plazo. Esto podría incluir dejarlos fuera de la casa si se niegan a ir a rehabilitación, negarles dinero para comida si todavía están usando o negarse a recogerlos si están intoxicados.

En Four Good Days, el personaje de Glenn Close le cierra la puerta a su angustiada hija, interpretada por Mila Kunis, y le dice que puede volver cuando esté "limpia". Puede haber buenas intenciones detrás del amor duro, pero no sólo no funciona, sino que a menudo empeora las cosas. Dejar a alguien sin hogar o hambriento o en una situación peligrosa cuando está intoxicado o depende del alcohol y otras drogas puede ser dañino.

Hay mejores maneras de establecer límites claros y consistentes y aún así mantener relaciones que puedan brindar apoyo para la recuperación.

Arte Las imágenes reflexivas y provocadoras de Julia Fullerton-Batten

El personaje principal prueba una droga por primera vez y luego cae en una espiral de consumo de drogas desenfrenado. Esta taquigrafía dramática ahorra tiempo en la trama, pero da la impresión de que cualquiera que pruebe una droga se volverá dependiente de ella instantáneamente.

En la película Rush, Jennifer Jason Leigh es una policía encubierta que tiene que usar heroína para mostrarle a un traficante que es real, y luego cae en una espiral de adicción. Pero la dependencia (el término más técnico para “adicción”) es un proceso gradual en el que el cerebro y el cuerpo se acostumbran a consumir una droga con regularidad.

Es imposible volverse dependiente después de un solo uso de cualquier droga. Esto se evidencia por el hecho de que casi la mitad de los australianos han probado una droga ilícita, pero solo una minoría de ellos son dependientes.

Si estás preocupado por tu propio consumo de alcohol u otras drogas o por el de otra persona, busca ayuda de los profesionales para obtener asesoría inmediata y confidencial.

* Académicos y profesores universitarios.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Gossip Ely Guerra valora su independencia

Doble Vía Reconocen a inventores más jóvenes