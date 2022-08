Laura Flores confirma participación en La casa de los famosos 3

Más que darle réplica a sus compañeros o entrar en discusión en el reality show La casa de los famosos, al que fue invitada, para su tercera temporada, Laura Flores confiesa que sería conciliadora, pero, añadió, “para aceptar me interesa más saber cuánto me pagarán por ser una de las participantes”.

De visita en la Ciudad de México, luego de ser concursante en el reality culinario MasterChef Celebrity de TvAzteca y haber estado los últimos cinco meses en Colombia, donde actuó junto con Alejandro Tommasi en la telenovela Hasta que la plata nos separe de Telemundo, la cantante y actriz lanzó oficialmente su nuevo tema No me lastimes.

Puede interesarte: México toma la estafeta con reality Remodelaciones con Celebridades

“Si me llegan al precio, claro que aceptaré”, dijo sobre su eventual participación en La casa de los famosos tercera edición. “Voy a ser muy honesta yo sería muy aburrida ahí, porque si alguien me llega a pegar de gritos o a manotear, hago mi cara de mutis y me voy.

“Cuando alguien te falta al respeto, lo primero que hay que hacer es no contestar. Es la mejor manera de no dar réplica. Por eso digo que sería muy aburrida, yo barro, plancho, cocino y si alguien no le jala a la taza del baño, yo lo hago”, bromeó.

“Lo que me llama la atención es que Telemundo está teniendo éxito con este reality. Y los problemas ahí se dan cuando hay muchos líderes y se hace el problema, porque la audiencia quiere ver sangre y cómo se insultan, no son sinceros unos con otros, quiénes pierden el control. Yo sería la Magdalena, porque me la pasaría llore y llore cuando me falten al respeto”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Laura Flores próxima a celebrar 59 años (el 23 de agosto), dijo que está en uno de sus mejores momentos con su esposo a su lado y porque su hija María es ingeniera civil, Patricio está entrando a la carrera de abogacía y sus demás hijos están en la preparatoria.

“Ya eché raíces en Miami, pero no significa que no me guste venir a México y más en plan de trabajo”, expresó.

Con No me lastimes está de regreso en las plataformas virtuales de música en su faceta de cantautora de balada romántica.