Jaime Maqueo refuerza su orgullo mexicano gracias a cinta Héroes

Gracias a su participación en la cinta Héroes, el actor Jaime Maqueo pudo reforzar su identidad nacional. El joven de 16 años participa en el filme dando vida a Francisco Montes de Oca, uno de los Niños Héroes que defendieron el Colegio Militar un 13 de septiembre de 1847.

“Fue divertido hacer este personaje, sí investigué por mi cuenta, pero también en la producción había un historiador que él nos daba el perfil de los personajes, entonces nos teníamos que basar en eso, pero sí, obviamente, sí fui a comprar mi monografía y mi biografía a la papelería para estar más empapado de la historia”, afirmó Maqueo en entrevista.

Gossip El Conjuro vuelve a salas de cine a 10 años de su estreno

El filme, dirigido por Ricardo Arnaiz, cuenta la historia de lo que sucedió durante el enfrentamiento entre americanos y los cadetes mexicanos; el objetivo, según indicó Maqueo, es promover en las nuevas generaciones el gusto por la historia y el orgullo de ser mexicanos.

“A mí desde chiquito me gusta mucho la historia del mundo y de México, pero después de haber grabado la película me interesé mucho más por conocer sobre nuestro pasado.

“Sin duda, sí cambió mi visión para bien porque supe lo que vivieron los cadetes mexicanos en ese momento, me sorprendió mucho porque eran chavitos de mi edad, eso sí estuvo interesante”, indicó.

Durante algunos meses, tanto él como el equipo de actores que protagonizan a los demás niños héroes, así como los involucrados dentro del combate recibieron capacitación sobre la manera de saludar dentro del ambiente militar, las posturas, la forma correcta de utilizar rifles, armas, espadas, entre otras herramientas. Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México fueron algunos de los estados que se utilizaron como locaciones para dar vida a la trama, que estará disponible en cines el 8 de septiembre.

Por otro lado, el actor continúa su formación. Nació en 2006 y, a temprana edad comenzó su carrera como actor en distintos melodramas destacando en series como El dragón, Falsa identidad, El señor de los cielos; unitarios como Un día para vivir, Médicos línea de vida y la telenovela El vuelo de la victoria.

“Me encantaría estudiar algo que tenga que ver con mi carrera, relacionado a este medio porque ya le agarré cariño y me encanta, me apasiona, me fascina mucho y a lo mejor estudiar dirección me interesa mucho para saber cómo dirigir o psicología para analizar más a fondo a mis personajes, sin duda sí quiero estudiar algo relacionado con este medio”, compartió el actor.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Entre sus sueños destacan formar parte de alguna producción de Marvel Studios o DC Comics o, simplemente, algún proyecto donde tenga que dar vida a un superhéroe.

“Se me hace muy interesante porque quiero ver cómo sería grabar con los efectos especiales, con los trajes, cómo ir volando. Quiero abarcar varias plataformas y personajes que sean diferentes el uno al otro para demostrar que tengo una versatilidad como actor”, finalizó.