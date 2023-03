Horacio Pancheri se enfrenta a la cocina en Top Chef VIP

Una lasaña de cinco pisos con salsa boloñesa que él mismo prepara, es la especialidad de Horacio Pancheri, quien, cuenta en entrevista, aprendió a cocinar de la mano de su madre. “Luego, cuando se iba a trabajar, me quedaba yo cocinando, a los 13, 14 años para mis hermanos, y después al salirme a vivir solo a Buenos Aires, pues no me quedó otra que cocinarme solo”.

Aunque, confiesa, para su participación en Top Chef VIP, el reality de Telemundo Internacional, conducido por Carmen Villalobos, su arma secreta son los postres. “Cuando me tocó plátano, me fui por postre, igual cuando fue aguacate, chocolate, obviamente, el plato libre hice tiramisú, en equipos yo hacía la parte de los postres, todo dulce”.

El actor argentino dice que desde que salió de casa para ir a vivir solo, en lugar de pedir comida, preparaba “salsas boloñesas, salsas, fileto, pastas, carnes, pescado, mi relación con la cocina viene de hace unos 25 años, en una linda conexión de amor por la cocina, aprendí y sigo aprendiendo cada día más, así que cuando me llamaron para este show, ni lo pensé”.

En esta cocina se reunieron concursantes de todo tipo, cuenta uno de los protagonistas de la serie El juego de las llaves; “somos 16 personas distintas, ahí conocí gente muy bonita que no sabía cocinar como Rodrigo Vidal, pero que es un showman muy divertido, no lo conocía y ahora nos llevamos increíble, varios empezaron muy tímidos en la cocina, pero eran muy divertidos en la cámara y luego fueron aprendiendo y cocinando muy bien”.

La primera temporada del show se transmite actualmente de lunes a viernes en Telemundo Internacional a las 21:00 horas. En este formato, la presencia de los jueces es un ingrediente indispensable, ellos, dice Pancheri, “son exigentes hasta cierto punto, Antonio de Livier le mete mucha alegría y buena onda, ganas de enseñarnos, Adria un poquito más seria, pero súper profesional y con el toque femenino que hacía falta en el jurado y Juan Manuel con su toque ácido, un chef de estrella Michelin, juzgando los platos de personas que no tenemos nada qué ver con la cocina y él pretendiendo que seamos cocineros, pero al final, los tres muy respetuosos, muy lindos, con ganas de enseñar”.

Esta experiencia le sirvió no sólo frente a los fogones, sino como una enseñanza de vida, reconoce el actor, quien dominó su ego al aceptar que los jueces tenían la última palabra. “Aprendí a no desesperarme, no ser tan competitivo conmigo mismo, estar más tranquilo, aprender a relacionarme, trabajar en equipo, cosa que me cuesta, así que fue cocina y aprendizaje de vida, cien por ciento”.

Y es que en el set de grabación, o en un partido de futbol, Horacio Pancheri puede perfectamente trabajar en equipo. La cocina es otra cosa. “Específicamente en la cocina tengo un problema, si estoy cocinando, me gusta hacer todo, si alguien viene y me dice ‘te corto la cebolla’, no, el otro día me ayudó mi cuñado a hacer unas tostadas de atún, por no dejar le dije ‘ayúdame a cortar el cilantro’, y lo hizo fatal, claro, me termino estresando, tuve que volver a hacerlo todo yo, por eso me cuesta trabajar en equipo en la cocina, salvo que yo sepa que el que está al lado mío sabe mucho más que yo, ahí me olvido; y en la cocina de este juego, había muchos que no sabían ni cortar nada, entonces sí me estresaba porque decía, ‘uy, acá vamos a perder’, aunque sí, a veces perdimos por mí también”.