Héctor Bonilla recibe tributo de su hijo en la obra El corrido del rey Lear

Juan Carlos Colombo vuelve a subirse al escenario teatral para protagonizar por 10 semanas la obra inédita escrita y dirigida por el actor Fernando Bonilla, titulada El corrido del rey Lear, con la que hace un homenaje en vida a su padre, Héctor Bonilla y estrenó este martes 18 en el Teatro Helénico, en una temporada que concluye en diciembre.

En la presentación de la obra, Juan Carlos Colombo, aclaró que nada tiene que ver con la tragedia El rey Lear de William Shakespeare y habló de su experiencia en el montaje. “He vivido un proceso muy gozoso durante las lecturas y los ensayos. No esperen una versión mexicana de Shakespeare para nada, porque esta obra aborda a un actor que quiere montar Lear y se le complica de una manera increíble contar la historia.

“A partir de ahí, se dan una serie de situaciones a manera de tragicomedia, en un tono complicado porque de pronto se podrá provocar la risa o la tristeza, porque son seres humanos reales que están viviendo la trama”, narró el primer actor.

Agregó que la obra aborda la violencia que se vive en el país, pero sin caer en la denuncia; “se habla de la urgencia por voltear a mirar algunas problemáticas que de una u otra forma nos afectan”.

Acerca de su retorno a los escenarios, confesó que durante la pandemia vivió “un proceso complicado”, por limitaciones físicas de movilidad que resintió, “pero el teatro siempre me significa un ámbito de comodidad porque es en la rama que mejor me siento y mejor trabajo como actor. Creo que me siento muy contento de volver a pisar un escenario.

“Antes de esta, hice la obra Excepto un pájaro, pero sólo dos funciones en el Teatro de la Ciudad y para esta nueva obra que estrenamos, me siento rodeado de un gran equipo y un gran proyecto.

“Mi personaje es un actor que en su diálogo hace referencia a Héctor Bonilla, pero no se trata de una biografía de Héctor, sólo hace referencia a un primer actor que está obsesionado con montar Lear y se encuentra con toda clase de dificultades, porque está en un estado de ánimo muy malo, se le olvida el texto, se pelea con todo mundo.

En El corrido del rey Lear, actúan además de Juan Carlos Colombo, Valentina Sierra, Daniela Arroyo, Alejandro Morales, Malcom Méndez, Miguel Tercero, Miguel Alejandro León y Juan Daniel García Treviño en su debut teatral. La producción de Jerónimo Best y Gabriel Zapata, se presentará de martes a jueves en el Teatro Helénico.