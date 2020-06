George R.R. Martin promete libro para 2021

Para el creador de Canción de hielo y Fuego, los días de aislamiento obligado no han sido nada sencillos, según relata en su blog. Sin embargo los ha aprovechado de manera positiva para avanzar en la escritura de Vientos de invierno, la sexta entrega de la saga en la que se basa la exitosa serie Game of Thrones.

“Sí, estoy en una cabaña real en las montañas. No, no tengo fiebre. ¡Hurra! Por el momento, al menos, estoy saludable... para un tipo fuera de forma de 71 años, al menos... y haciendo todo lo posible para mantenerme así. El aislamiento forzado me ha ayudado a escribir. Estoy pasando largas horas todos los días en Los vientos de invierno y estoy progresando constantemente”, escribió George R.R. Martin en su blog.

El escritor pide a sus lectores no emocionarse demasiado, ya que se está tomando el tiempo necesario para el proceso de creación de su nueva obra. “Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la próxima semana. Va a ser un libro enorme, y todavía tengo un largo camino por recorrer”, advirtió.

También aprovechó la oportunidad para hablar sobre los proyectos que dejó parados para la televisión, resaltando la precuela de Game of thrones que HBO está preparando. “Hollywood ha disminuido su velocidad gracias a la pandemia, pero House of the dragon, sigue volando maravillosamente, gracias a Ryan Condal y sus escritores, y al incansable Ti Mikkel”.

George R.R. Martin compartió en este texto sus proyectos como productor; “todavía estoy involucrado en tratar de llevar a la pantalla chica, la brillante Quién teme a la muerte, de Nnedi Okorafor, y relanzar el proyecto de televisión Wild cards.

Y para complacer aún más a sus fans, confirmó sus proyectos en el séptimo arte: “Tenemos largometrajes en desarrollo adaptados de mis historias Sandkings y The ice dragon así como The lost lands, programas de televisión en desarrollo basados en obras de Roger Zelazny y Tony Hillerman y los cortos secretos que estamos haciendo”.