Garte presenta su primer sencillo 'Irreal'

La talentosa cantautora mexicana Garte, ha conquistado al público con su sencillo “Irreal”. Después de pasar por una problemática de salud, decidió retomar su carrera musical y explorar su faceta como compositora. Este tema ya puedes escucharlo en todas las plataformas digitales.

La canción “Irreal”, es el primer sencillo de lo que será su EP debut que lleva el mismo nombre, y está integrado por cuatro canciones, “Este primer sencillo, habla de cómo se conoce la pareja y empieza la historia de amor, ya que en conjunto las cuatro canciones hablan de las etapas de una relación amorosa”, expresó Garte.

Dicho lanzamiento tiene un concepto latino y urbano, fusionado con otros géneros, por lo que se convierte en una propuesta consistente y divertida. Durante la primera semana de lanzamiento Garte logró posicionar el sencillo en distintas radiodifusoras de México.

A la par del lanzamiento, estrenó el videoclip de “Irreal”, que es un tributo al arte que por tanto tiempo la ha inspirado. El video fue realizado con inteligencia artificial y ha causado muy buenas expectativas entre el público.

Durante dos meses estuvieron trabajando en la historia que cuenta el videoclip, basada en la historia real de amor de sus padrinos que se conocieron y enamoraron en un grupo de autoayuda. A partir de ahí, decidieron que las protagonistas del video serían personajes inspirados en pinturas famosas, al igual que los mundos en los que se cuenta la historia de amor fallida década una de ellas.

“Decidimos hacer un tributo a los pintores del siglo XX como Andy Warhol, Frida Kahlo, René Magritte, y Leonardo Da Vinci, entre otros. Fue un reto hacerlo con inteligencia artificial, y tiene un acabado de animación, pero en realidad todo fue trazado cuadro por cuadro y procesado con un programa de inteligencia artificial. Este videoclip es el primero en Latinoamérica creado con Inteligencia Artificial, y ha sido muy curioso porque como parece animación, le ha gustado mucho más a los niños”.

Conoce un poco sobre Garte

Desde muy pequeña Garte estuvo rodeada de arte, y siempre tuvo gran inquietud por la música; descubrió su talento desde niña y comenzó su preparación profesional.

“Vengo de una familia de artistas, cada uno en diferentes formas, mi abuelo es bailarín y mi hermano es fotógrafo; y durante distintos momentos de mi vida estuve involucrada en cosas de arte, aunque nada profesional, mi familia es artista naturalmente, pero no se dedicaron a eso. Después, cuando cumplí como 9 años, mi maestra de español que era líder de un coro en una iglesia me invitó a cantar, y ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más en toda la onda de la música y cantar, y me di cuenta de que realmente me gustaba y era buena, poco a poco empecé a tomar clases de música y canto”.

A los 15 años entró a la escuela de composición y arreglo musical, pero sus papás le pidieron seguir con sus estudios de preparatoria y siguió formándome musicalmente, pero más como un pasatiempo.

“Al final de mi prepa como a los 18 años, un amigo de mi hermano me escuchó cantar, él tenía un proyecto de jazz llamado Capone Project, y no tenían cantante entonces me preguntó si me interesaba unirme a ellos, y fue una locura porque en dos semanas tuve que aprenderme como 20 canciones, que era un repertorio como de dos horas, me animé y a partir de ahí fui aprendiendo lo que implicaba desenvolverte en una banda y todo lo relacionado a un escenario”.

Una pausa en su carrera

La cantante tuvo que hacer una pausa en su carrera musical por problemas de salud, los cuales le afectaron en el habla y el canto. Sin embargo, esta situación la llevó a profundizar y explorar en la composición

“Empecé a sentir mucha presión por la edad y por el proceso médico que tenía que pasar, porque tenía una duración de tres años aproximadamente, y decía cuando termine seré más grande y no podré hacer nada de lo que quiero, era mucho estrés y presión, pero creo que en un principio no supe afrontarlo bien, me enfrenté con mucha frustración y caí en un momento un tanto depresivo, pero gracias a Dios mi esposo, familia y amigos cercanos constantemente me animaban para seguir ayudándome a soñar y pasar esa etapa, eso fue un salvavidas para mí”.

Garte menciona que, gracias al apoyo de su familia, en ese proceso que no podía expresarse a través de la voz, aprendió a hacerlo de otras maneras, como escribir, “Tuve la oportunidad de recibir mucho del arte, como poesía, cine, libros y fue donde surgió esa parte mía como artista y le di la vuelta a todo con la creatividad, y en ese proceso logré tener mi música y presentarla ahora”.

Garte está muy contenta porque tendrá su primera presentación en vivo en Monterrey próximamente, y espera visitar más ciudades de la República Mexicana, para seguir conquistando al público. Asimismo, detalló que en los siguientes meses estará presentando los temas de su EP, el cual prevé estará listo en agosto o septiembre de este año.

Finalmente, Garte se despidió de esta entrevista con la frase poética: “Deja que todo te suceda, la belleza y el terror, porque nada es definitivo”, pues compara las cosas buenas y malas que ha pasado en su vida, y que cada reto le ha dejado grandes enseñanzas y muchas experiencias.

