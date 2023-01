Estrellas del freestyle buscan a su heredero en nuevo reality

Aczino, Jaze, Skone, Dtoke y Kaiser, estrellas del Freestyle, están convencidos de que en el mundo de las rimas improvisadas todavía hay muchas estrellas por descubrir. Por ello buscan inspirar a futuras generaciones de artistas a través del reality “El heredero: la dinastía del freestyle”, dónde cada uno de ellos lidera un equipo de jóvenes talentos que compiten por ser el mejor.

Kaiser, quien es originario de Chile, señaló que la belleza de este género radica en que es una práctica que ha prevalecido durante muchos años, y hoy fomenta la creatividad de los jóvenes artistas.

"La poesía improvisada tiene muchos años. Acá en mi país se conoce como la payada, y seguro en México tiene otro nombre, pero son personas que te riman décimas con instrumentos musicales", explicó en entrevista con El Sol de México.

Y añadió: "Lo lindo que tiene el freestyle es que no hay una canción escrita y no se sabe con qué rima nos va a sorprender cada participante, es la magia del momento, en el programa salieron cosas espectaculares".

El reality consta de 20 episodios. Todos los participantes estarán organizados en "clanes" (cada uno liderado por un mentor diferente), y serán eliminados uno a uno hasta encontrar al ganador, quien obtendrá un premio monetario de 50 mil dólares.

La conducción corre a cargo de Facundo, que declaró haber disfrutado mucho está experiencia, pues desde su juventud es gran aficionado al rap, y se sintió muy honrado de conocer de cerca la evolución de este género.

”Existe desde hace muchos años, sólo que ahora se le metió un beat más urbano, pero enfrentarse con alguien en versos es algo que existe desde hace mucho. Es como un clásico enfrentamiento urbano, para demostrar quién tiene más habilidades mentales. Cualquiera que tenga ganas puede empezar a rimar, y eso convierte está disciplina en algo tan grande".

Destacan la presencia femenina

La presentadora española Queen Mary es la encargada de moderar las batallas, y para ella fue un orgullo observar que entre los participantes hay mujeres disputando el título. Al respecto, subrayó la necesidad de tener rostros femeninos, pues de esa manera se abre la posibilidad de que haya más exponentes.

"Es parte un poco del universo, el aporte femenino expresado en muchas maneras tanto de construir como de expresarse en el escenario" subrayó. "Cada una de las chicas destaca, esto sirve de base para muchas chavalas que vean el reality, se sientan identificadas y se animen a participar".

Aczino agregó que aunque la mayoría de los competidores son hombres, la proyección del programa brindará seguridad a todas aquellas que están dando sus primeros pasos.

"Esto va a inspirar a más chicas que a lo mejor no tenían tanta confianza porque nunca habían visto a nadie ahí, ‘por qué lo voy a hacer si no veo mujeres’, ‘cómo voy a llegar ahí si no veo a más chicas compitiendo’", comentó el mexicano.

"El heredero" se estrena este 20 de enero en la plataforma Star +. Es apto para todo público.