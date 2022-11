Edén, una fusión de ritmos clásicos con novedades sonoras

Edén es el proyecto musical solista del talentoso cantante Eduardo Morales, el cual surge en Cuernavaca hace aproximadamente un año, con el objetivo de rescatar la música de antes, con toques de sonidos modernos y una lírica muy especial. Actualmente, se encuentra de gira por Europa, donde comparte su concepto especial con un público nuevo.

"Siempre digo que este proyecto inició desde que canté la primera canción que me gustó o toqué la primera nota, desde que mis ganas de hacer música y de esa pasión por transmitir a las personas todo lo que a mí me hace sentir la música, por eso le puse Edén, porque su significado es el paraíso, un lugar pleno y feliz donde estar; y justo eso quiero, que la gente se sienta en el paraíso con mi música", expresó Eduardo Morales.

Edén se identifica por ser un proyecto de música indie con una fusión de sonidos de décadas pasadas como el bolero, el rock de los sesenta y setenta, y la música mexicana de los sesenta; que además, combina perfectamente con la voz y las letras del artista, para así recordar la nostalgia de años pasados.

"Me gusta fusionar sonidos, porque tengo un tipo de nostalgia por la música de antes, y combinarla con sonidos actuales. Además, en cuestión de letra me gusta abordar la temática romántica, pero con una perspectiva más actual, ya que no es lo mismo una relación de ahora con el pasado, ahora hay cuestiones más maduras, pero siempre prevalece esa nostalgia de sonidos del pasado".

Su sencillo más reciente es “El querer”, una canciónranchera, que Edén lanzó durante septiembre de este año, y que ha tenido mucho éxito entre el público, ya que recibido muy buenos comentarios.

"Es una ranchera pero con una cuestión más fresca de sintetizadores y guitarras eléctricas. Además, la letra habla de cómo dos personas se quieren, pero en una opinión personal, una está dispuesta a dar más que la otra persona, incluso su estabilidad emocional, y cuando estás bien contigo mismo y quieres compartir con otra persona, ese es el regalo más bonito".

Edén se ha presentado en diversos escenarios de Morelos, con un buen recibimiento por parte del público. Ahora, ha cruzado fronteras junto a sus colegas de Velegui y Moel Mx como parte de su gira Tour Estelar por España, Inglaterra e Irlanda, gestionada por La Vibra Récords, donde llevan el nombre de Morelos en alto con su música y talento.

Al regresar del viejo continente, Edén continuará con la preparación de su primer EP que llevará por nombre "Las Rancheras" y que espera lanzar próximamente.

"El EP va a incluir cuatro canciones con temáticas diferentes, pero todas con esa influencia de la música de antaño como el rock sesentero".

Eduardo menciona que aunque es música que no vivió en plena época, realmente ha marcado su vida, pues desde pequeño creció con ella, ya que la escuchaban sus abuelos y papás.

"Son sonidos, temáticas y ambientes sonoros que vale la pena rescatar y fusionar para que se impregne de cosas nuevas".

Eduardo ha recibido muy buenos comentarios por parte del público, incluso de los adultos mayores que se sorprenden al escuchar su música y las interesantes fusiones que realiza; pues reconocen que es una importante labor para llevar ese tipo de música a las nuevas generaciones.

"Es muy bonito que las personas se acerquen y me digan que es muy raro que yo cante y rescate estos sonidos, pero es lindo que lo hagas y me felicitan por esta labor, realmente estoy muy contento por todo el buen recibimiento", finalizó.

