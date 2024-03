Diego Torres y Carlos Vives unen talentos en el tema “Kapun”

Enfocado siempre a pelear e ir hacia adelante ante la adversidad, con convicción y esperanza, el cantautor argentino Diego Torres estrena un nuevo álbum con el mensaje positivo que lo ha caracterizado a lo largo de más de tres décadas.

“Mi espíritu de intentar ser guerrero es algo que me ha dejado de legado mi madre. Ante la adversidad empujar para adelante, aprender de los errores, aceptar las derrotas, entender que en la vida vas a sufrir más de lo que vas a gozar, que la felicidad aparece por momentos y que no es eterna”, explicó el intérprete del tema Color esperanza en entrevista con El Sol de México.

Gossip Emmanuel y Mijares celebran diez años como amigos

"Nunca pensé que le iba a poder aportar buena energía a la gente. Poder generarle un estímulo es algo muy importante de mi profesión, que disfruto y que valoro", agregó.

Torres lanzó su nuevo álbum, “Mejor que ayer”, en el que recopila 10 temas inéditos que encierran ese significado sobre la vida aprendido de familia.

“Hay canciones como ‘Kapun, que grabé con Carlos Vives, habla de volver a recuperarse uno mismo, de no perderse en todas las cosas que nos suceden afuera, que luego nos desconectan. ‘Las leyes de la vida’, que habla de la familia, de los momentos compartidos, de los que ya no están, de valorar las cosas a tiempo”, mencionó sobre algunas canciones del disco.

"Es un disco que tiene sonidos nuevos, que tiene que ver con música de los 80, o 90 y de repente una guitarrita y una cosa más latina, más sentida. Un universo amplio”, añadió.

REENCUENTRO ENTRE AMIGOS

En “Kapun”, que es el cuarto corte del disco, cuyo videoclip se grabó en las afueras de Bogotá, Diego Torres se reencontró con Carlos Vives, uno de los grandes amigos que la música le ha regalado y con quien en 2018 lanzó el sencillo “Un poquito”.

“Le encantó la canción, empezó a aportar sus ideas y ahí empezamos a trabajar juntos. Estoy feliz de volver a compartir una canción con Carlos. Nos conocemos, tenemos relación y muchas cosas vividas, eso nos da la honestidad de decir 'che, me gusta esta canción o no me veo en ella. Me gustaría cambiar esto’.

“Con libertad y respeto funcionan las cosas y en la creación más que nunca. Todo eso fluye con Carlos de una manera muy natural”, dijo el ganador de dos premios Latin Grammy.

ORGULLOSO DE SER LATINO

Nacido en Buenos Aires, Argentina, Diego Torres destacó la riqueza que América Latina tiene en su música, sin importar de cuál país de la región se trate. Mariachi, vallenato, tango, bolero, salsa, cumbia y otros géneros que caracterizan la alegría del continente, son parte de esa riqueza.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es de las regiones más lindas de este planeta, que late y que está viva. Los latinos tenemos eso que parece que estamos más vivos que el resto”, comentó sonriendo.

"Latinoamérica siempre ha sido un lugar de mucha música. Tenemos la suerte de que hablamos el mismo idioma en casi toda la región. Tenemos una riqueza cultural de ritmos, de comida. He tenido la suerte de hacer mi carrera viajando mucho por todos estos países, de ir conociéndolos cada vez más en profundidad, de ir haciendo público y amigos”, finalizó.

Después del lanzamiento de “Mejor que ayer”, Diego Torres dijo tener el deseo de comenzar una gira y visitar México por segundo año consecutivo.