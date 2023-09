Desastre en familia presenta una comedia de valores familiares

Con una trama de cambio de cuerpos, la madre con la hija y el padre con el hijo, los Meza, protagonistas de Desastre en familia, mostrarán al espectador la importancia de la integración familiar y la comprensión entre sus integrantes.

“Es una experiencia muy bonita, es una fantasía increíble poder intercambiar tu cuerpo con tu hijo adolescente y que él intercambie también contigo, te estás poniendo los zapatos del otro. Sólo así puedes entender por lo que está pasando la otra persona. A veces por falta de comunicación nos alejamos de nuestros hijos y ellos de los padres”, explicó Itatí Cantoral, quien interpreta a María en la cinta.

Puede interesarte: Premios Ariel: de Karla Souza a Alfonso Herrera, así desfilaron las estrellas por la alfombra roja

En el claquetazo final del rodaje, el elenco compartió sus impresiones al terminar la cinta de Manolo Caramés, en cuya trama, los Meza, una familia que no está en su mejor momento de convivencia, de pronto un día, después de que su automóvil se averíe, son recibidos por Doña Isaura (Mercedes Hernández), quien les da a probar una sopa de hongos que provoca un extraño efecto en cada uno de ellos, transportándolos al cuerpo del otro, padre e hijo y madre e hija.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Acompañando a Itatí Cantoral y Ariel Miramontes, en el elenco principal están Karla Gaitán como Paloma, la chica más inteligente y rara de la escuela, y Diego Peniche como Gabriel, el chico popular y galán.

“Es gratificante hacer reír a las personas. Desastre en familia tiene un mensaje muy bonito sobre la integración familiar. Ahora con la tecnología cada quien saca su teléfono y las brechas generacionales hacen que se distancien. La película te hace ver que la familia te hace fuerte”, explicó Ariel Miramontes.

Asimismo, el actor compartió que esta película, la primera en su carrera, fue muy gratificante. “Es una experiencia muy enriquecedora ya que nunca había hecho cine, encontré cosas diferentes. Fue como un taller para aprender a hacerlo”, dijo.

Foto: Romina Solía | El Sol de México

Sobre la pareja que Miramontes e Itatí conforman para esta cinta, la actriz reconoció que su relación se elevó hasta el punto máximo de la comedia, desatando carcajadas. “Me divertí muchísimo. Ariel ha sido para mí lo mejor que me ha pasado en esta película, un compañero adorable, ha sido un marido ideal. Hubo escenas que yo no podía finalizar porque me agarraba la risa. Es un maestro de la comedia, lo cual yo aprecio mucho”, explicó.

La parte joven del talento y de la familia llega a cargo de Karla Gaitán y Diego Peniche, quienes representan a una nueva generación actoral que aporta frescura al proyecto. “Paloma es una niña que no le gusta quedarse callada, si piensa algo lo dice. Ella y yo nos entendemos en ese sentido. Trabajar con Ariel e Itatí fue increíble. Dos o tres risas sí les vamos a sacar, hicimos un trabajo divertido y desde el corazón”, comentó Gaitán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Fue un trabajo en conjunto con Ariel, porque íbamos a hacer el cambio de personajes. Estoy agradecido de que me están llegando este tipo de oportunidades. Trabajar con ellos fue increíble, nos entendimos muy bien”, agregó Diego Peniche.

En el reparto de Desastre en familia también figuran Harold Azuara, Enrique Singer, Raúl Araiza, Freddy Ortega, y Ana Paula Capetillo, entre otros. Desastre en familia llegará a salas de cine en 2024.