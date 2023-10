No inventen más patrañas: Daniel Bisogno al revelar la verdadera razón de su hospitalización

Luego de que varios periodistas aseguraron que Daniel Bisogno se encontraba hospitalizado por un choque séptico, el conductor de Ventaneando reveló cuál es su verdadero estado de salud.

Te puede interesar: Fallece Manuel Guerrero, locutor de “El club de los Beatles”

A través de su cuenta de X, Bisogno compartió que necesita realizarse pruebas periódicas para asegurarse que todo marche bien con su salud y aseguró que la única a quien le compartió esa información fue a Pati Chapoy.

Gossip Pati Chapoy y Daniel Bisogno obtienen suspensión provisional contra orden de aprehensión

Sobre su estado de salud actual, el comunicador dijo que los doctores decidieron que debían retirarle la vesícula para que todo estuviera bien. Aunado a eso, mencionó que su ausencia en el programa vespertino también se debe a que tomará vacaciones.

Además, llamó “buitres del chisme y la desinformación” a quienes compartieron la noticia de su ingreso al hospital, pues dijo que más que interesarles su bienestar, se han dedicado a molestarlo, lo cual puede generarles problemas legales al publicar datos no verídicos sobre saluda, por lo que pidió que no se inventen más cosas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El pasado 29 de mayo, Bisogno fue llevado de emergencia al hospital porque se le reventaron las várices esofágicas, las cuales están relacionadas con problemas gastrointestinales, que provocan una hemorragia en la mucosa del ésofago.

En esa ocasión, su compañera Pati Chapoy informó que el conductor ya había sido dado de alta del hospital y tendría que pasar unos días en casa para continuar su recuperación.

Meses después Bisogno confesó que temió tanto por su vida, que decidió despedirse de su pequeña hija, Micalea.

"Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, abrazarte y quiero que seas feliz y que te rías de ti misma y de todo lo que pasa porque es la única forma de sobrellevar esta vida”, le dijo Daniel.