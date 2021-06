José Joel alista nueva bioserie del príncipe de la canción

José Joel sigue en proceso con la demanda y revisión del testamento de su papá José José que fue encontrado en noviembre del año pasado donde su mamá Anel Noreña fue nombrada heredera universal de todos los bienes.

El cantante fue claro sobre este procedimiento que hasta el día de hoy lleva tanto en México como en Estados Unidos, porque la familia goza de tener la doble nacionalidad, además de que dos casas que existen del Príncipe de la canción están en Miami donde vive su otra hija Sara Salazar.

OMG! ¿Y Sarita? Nombran a Anel Noreña heredera universal de José José

"Estamos de aquí para allá porque mi madre y yo somos ciudadanos americanos, entonces organizamos algo fuerte con los candados posibles para que toda esta gente deje de fastidiar, porque qué lata de verdad", dijo a JDS el hijo del Príncipe.

Cabe recordar que anteriormente se sabía que José José murió sin testamento. "De noviembre para acá fue sorpresa para todos saber de este testamento, ya con esto agarramos más fuerza y todo se está acomodando gracias a Dios", indicó Joel.

Quien sigue sin dar señales es su media hermana Sara a pesar del proceso legal que llevan contra ella por lo que hizo con su papá en vida, esconderlo hasta su muere y sobre todo porque una de las propiedades del intérprete de Amar y querer es donde vive ella con su mamá. "Vamos a ver qué se dictamina acorde a derecho ya vemos si nos podemos juntar con Sara".

Por otra parte, José Joel, Marisol y su mamá tienen la idea de hacer una nueva bioserie del llamado Rey sin corona pero mucho más apegada a la vida de ellos. "Lo que queremos hacer es algo más familiar, no meternos con las disqueras y dineros más allá, no puedo decir más pero no va estar para este año por la resolución legal", detalló el cantante quien está por lanzar su nuevo tema a ritmo de banda junto a Pancho Barraza, como parte de un homenaje a los éxitos de su papá.

Finalmente, aclaró que no habrá jamás una relación ni de amistad con Manuel José, el supuesto hijo colombiano del difunto cantante, quien en vida se hizo una prueba de ADN pero resultó negativo. "Desgraciadamente con ese muchachito se hizo el intento, cuatro veces se le dijo antes de la prueba de ADN aquí estamos, pero será un imitador más bienvenido, así engatuzó a mi papá, y ha seguido fastidiando hasta el día de hoy".