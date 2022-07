¿Quién es Namor, el personaje que dará vida Tenoch Huerta en la secuela de Black Panther?

El Universo Cinematográfico de Marvel es una de las producciones para el cine más importantes de los últimos años y ha contado en su repertorio con un sin fin de actores de muchas nacionalidades.

En esta ocasión, un rumor muy fuerte que sonaba en Hollywood se puede hacer realidad, y es que no solo un mexicano entraría en el UCM, sino toda la cultura prehispánica mexicana podría formar parte de la gran pantalla.

Tenoch Huerta, el nuevo rey de los mares

Desde hace varios meses se especulaba que Tenoch Huerta se uniría al Universo Cinematográfico de Marvel cómo Namor, uno de los personajes más importantes dentro del universo de los cómics y uno de los superhéroes más reconocidos por los fans.

Y esto, aunque no se ha confirmado, recientemente se filtró el posible aspecto del personaje que será interpretado por el mexicano.

🚨| A New Look At #Namor’s Second Costume For Black Panther: Wakanda Forever pic.twitter.com/3VKaucPGXd — Namor News 🔱 (@NamorNews) July 2, 2022

Esta filtración fue realizada por dos usuarios que en el mundo de las redes sociales son reconocidos por traer primicias y filtrar avances de diversas películas, y en esta ocasión, el aspecto de Tenoch Huerta como Namor.

En la imagen se puede observar la silueta del actor con un traje con toques prehispánicos mexicanos similares a los penachos y taparrabos, trayendo consigo la aceptación de los fans.

Por su parte, el actor mexicano reaccionó a las supuestas filtraciones compartiendo una imagen de Sirenoman, parodia de un superhéroe de los mares de la serie Bob Esponja.

"Se filtran imágenes de Tenoch... " pic.twitter.com/pBeflmuGkg — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) July 4, 2022

Huerta ha participado en proyectos como El Encanto del Águila (2011), Escobar (2014), Hasta que te conocí (2016), bioserie de Juan Gabriel, Blue Demon (2016), Aquí en la Tierra (2018) y Narcos: México (2018), donde dio vida al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Atlantis a la mexicana, el pueblo de Namor

Este aspecto con elementos de culturas prehispánicas no fue de mucha sorpresa, pues otro de los rumores, además de la aparición del actor mexicano en el UCM, fue que el personaje de Namor no vendrá de Atlantis como en los cómics, sino de un pueblo sumergido dentro de la cultura mexicana conocido como Tlalocan.

Este sería un mundo paradisiaco vinculado con los dioses del agua, y que forma parte de la cultura Olmeca, por lo que será una forma de traer más representación latina al MCU.

And this is how MCU Namor looks like https://t.co/9bjNO0zFwN pic.twitter.com/KQwMCyNUBT — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 22, 2022

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, este cambio en la cultura original del personaje de Marvel es más que nada para que los fanáticos no se confundan con la versión del rey de los mares de DC Comics, Aquaman.

¿Quién es Namor, el personaje de Tenoch Huerta?

En los cómics de Marvel, Namor es el hijo de un capitán marino y la princesa del reino de Atlantis. Este personaje es considerado dentro de los cómics como un mutante, inclusive uno de los más importantes.

Su primera aparición sucedió en en el comic Motion Picture Funnies Weekly #1 de 1939 y ha formado parte de los Vengadores, así como de los X-Men.

Namor es el personaje antagónico de la cinta. Fue creado por Bill Everett luego de que Tiimely Comics adquiriera los derechos del personaje.

De acuerdo con su creador, el personaje está inspirado en el poema The Rime of the Ancient Mariner, de Samuel Taylor Coleridge. Nomar es Román al revés.

Es conocido como El Submarinero o El Hijo Vengador, vive en la Atlántida y, para esta versión, su personaje está inspirado en la cultura azteca.

Cuenta con diferentes súper poderes, ya que es un híbrido de ADN humano y atlante, puede nadar a velocidades sobrehumanas, adaptación acuática, vuelo, control telepático sobre criaturas marinas, capacidad de manipular o crear agua, empatía y longevidad.

Entre los enemigos de Namor están: Attuma, Byrrah, Capitán Barracuda, Doctor Doom, Great White, Magneto, Piraña, Tyrak, U-man, entre otros.

Hasta el momento se desconoce el rumbo que tomará la historia, debido a que el protagonista de la primera entrega de 2018, Chadwick Boseman falleció en agosto del 2020, víctima de cáncer de colon.

El filme es dirigido por Ryan Coogler y cuenta con las participaciones de Letitia Wright, Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Danai Gurira, Winston Duke, entre otros.

¿Cuándo se estrena Black Panther 2: Wakanda Forever?

De acuerdo con los anuncios de Marvel, la película de Black Panther: Wakanda Forever podrá verse en las salas de cines el próximo 11 de noviembre de 2022, dado que por culpa de la pandemia de Covid-19, se cambió la fecha de estreno planeada anteriormente en julio de este año.

Disney y Marvel presentaron la sinopsis de la película:

Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios continuará explorando el incomparable mundo de Wakanda y todos los ricos y variados personajes presentados en la primera película.

Una película sin rey

La franquicia de Black Panther fue un rotundo éxito tras su estreno en 2018, el cual se convirtió en la película de superhéroes con más premios Oscar de la historia.

Y para los fanáticos, una secuela generó mucha emoción, sin embargo, el filme ha enfrentado diversos problemas, desde polémicas por las posturas de ciertos actores, hasta el fallecimiento del actor Chadwick Boseman en 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marvel Studios (@marvelstudios)

La vicepresidenta de Marvel Studios, Victoria Alonso, anunció que no iban a reemplazar a Chadwick. Lo que quiere decir que TChalla desaparecerá de la narrativa de la historia.

“Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo volvemos a la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha sucedido que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, en realidad", explica Victoria Alonso.





