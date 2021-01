Carlos Carbajal llega con Paradise beat

El músico, cantante e influencer Carlos Omar Carbajal estrenó la canción "Paradise beat", en la que realiza una mezcla de sonidos electro pop, que brindan una atmósfera de paz y alegría, por lo que ha gustado mucho al público.

A través de esta canción, el músico pretende llevar al escucha por un viaje imaginario hacia la playa, a pasarla bien, tener una actitud positiva y disfrutar de cada momento.

"Es una canción que hice durante la pandemia. Está pensada en transportarte justo al sol, a la playa, al mar y a muchos lugares tranquilos, quiero transmitir esa idea de despejarse y sentir tranquilidad", comentó Carlos Omar Carbajal.

Entre la difícil situación que vivimos por el confinamiento y todo lo que ha provocado la pandemia, Carlos Omar hizo esta canción pensando en sacar a la gente de las cuatro paredes de su casa y transportarlos a otro lugar.

"La gente con la que he platicado justo me dice que los transporta a esos lugares de tranquilidad, realmente les ha gustado mucho y que se imaginan en la playa disfrutando de un buen momento. Cuando me dicen eso, me da mucho gusto porque ese es el objetivo, pude lograrlo y me da mucha satisfacción".

El talentoso joven, explicó que el proceso de realización de esta canción fue muy interesante y divertido.

"Me encanta el electro y la cumbia, siempre quise algo combinado. Fue un tiempo de seis meses que pude empezar a hacer frente a esta situación y salió esta canción, creo que la música es muy universal y fusionarla ha sido increíble porque justo logré lo que quería, crear un sonido y atmósfera de tranquilidad para darles paz en estos momentos tan difíciles".

El cantante y músico tiene planes de realizar otra canción próximamente y seguir cautivando a su público.

"Me encantaría hacer un video de la canción, pero por la situación, las cosas están muy difíciles, ojalá pronto mejore todo. Tengo la idea de sacar más canciones y me gustaría mucho hacer una colaboración con otro músico, hay muchos planes este año con la agencia y también sobre lanzamiento de ropa que ojalá podamos realizar", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @ccarlos_o

Facebook: /CarlosOmarCarbajal7