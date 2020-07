Capítulo final de novela Te doy la vida se coloca como el más visto desde 2016

“A mí me gusta trabajar con actores muy sólidos, una cosa que es muy importante es entregarles un buen libreto del que ellos se puedan agarrar para sacar sus personajes. Yo a eso no le tengo ningún miedo, lo que a mí me importa es tener una buena historia, finalmente los actores responden ante lo que les están dando y ellos crecen con lo que tú les das”.

La voz es de la productora Lucero Suárez, que con el capítulo final de Te doy la vida, se adjudicó el récord de audiencia de un final de telenovela desde 2016.

OMG! "A esa gente no la respeto", Tom Hanks crítica a quienes no siguen medidas ante Covid-19

Según Datos de la empresa Nielsen IBOPE México, la producción que se transmitió en Las Estrellas, alcanzó con su capítulo final a 5 millones 184 mil personas, un número que terminó de consolidar la telenovela estelarizada por Eva Cedeño, José Ron, Jorge Salinas y Leonardo Herrera, la cual desde el 15 de junio y hasta el 10 de julio convocó a una audiencia promedio de más de 4.3 millones de televidentes.

“Traigo una responsabilidad encima que no te imaginas, porque cada vez que haces algo que gusta te marcas tus propios parámetros. Claro que a cada proyecto que voy haciendo, siempre le tengo mucho respeto. El que algo te haya salido bien, no quiere decir que el siguiente proyecto te va a salir bien. No te puedes confiar, tienes que trabajar mucho y aprender de lo bueno y de lo malo de lo que hiciste”, dijo la productora Lucero Suárez en entrevista telefónica con Organización Editorial Mexicana.

Suárez tiene claro cuáles fueron los elementos que hicieron de Te doy la vida, un éxito. “Le llegamos con fibras muy sensibles a la gente, el que empezara con un niño que estaba enfermo de leucemia es un punto súper importante, la historia de un pequeño siempre te va a conmover. Buscamos mostrar los sentimientos, lo que le ocurre a la gente, lo que sientes, lo que te pasa, yo siempre estoy buscando que el público se identifique con los personajes, uno de los aciertos de esta novela fueron mostrar los sentimientos de la gente”.

La telenovela contó la historia de Nicolás, un niño diagnosticado con leucemia y su padre biológico es el único compatible para realizarle un trasplante de médula que le salvará su vida.

Las complicaciones comienzan entre los protagonistas, ya que Ernesto interpretado por Jorge Salinas y Elena encarnada por Eva Cedeño han formado una nueva familia que tendrá que ponerse de acuerdo con Pedro, interpretado por José Ron para salvar la vida del infante, cuya interpretación corrió a cargo de Leonardo Herrera. Esta telenovela fue transmitida a través de Las Estrellas de lunes a viernes a las 18:30 horas.

Aunque sin dar demasiados detalles, la productora compartió en esta charla que ya se encuentra preparando su siguiente proyecto, “Voy despacio y con esa responsabilidad de tener que hacer algo que esté a la altura de lo que acabamos de terminar. No me gusta hablar mucho de mis proyectos hasta que está totalmente firmes, estamos apenas en pañales, llevamos dos capítulos hechos”.

El elenco de Te doy la vida, estuvo conformado también por Erika Buenfil, César Évora, Nuria Bages, Omar Fierro, Oscar Bonfiglio, Camila Selser, Arturo Carmona, Daniela Perea, Ricardo Margaleff, Gloria Sierra, José Manuel Lechuga, Ara Saldívar, Octavio Ocaña, Dayren Chávez, Mike Biagio, entre otros.