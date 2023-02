Bize Mx quiere conquistar al público con el tema 'Mírame'

La cantante mexicana Bize Mx está dispuesta a conquistar al público con su talento, y este año presentará oficialmente su segundo material discográfico, y para dar una probadita del mismo, lanzó el sencillo "Mírame", una historia de sanación, ese momento cuando una persona termina una relación muy complicada.

"Esta es una canción que nos habla del desprendimiento de una relación después de intentarlo tanto y de darlo todo, pero al ver que no ha funcionado, hay que saber cuándo irse. La letra refleja el tocar fondo en la relación de pareja, y decir ya basta porque no puede seguir así", dijo Bize Mx.

En esta canción la cantante plasma su esencia y sonido propio. “Mírame”, tiene profundos acordes de bajo, guitarra y batería que se complementan perfectamente con la voz de la cantautora.

"La gente ha recibido esta canción de una forma muy bonita, le han dado mucho amor, de hecho muchas personas me comentan que se reflejan en la letra y que el ritmo ha mejorado en comparación con el álbum anterior. La han abrazado bastante bien y eso me llena de felicidad".

Recientemente, estrenó el videoclip de esta canción, con el cual Bize Mx busca atrapar al público tanto musical como visual y emocionalmente.

“Mírame” es el primer tema, que se desprende de su nuevo álbum que llevará por nombre "Es tiempo de irse", el cuál contará aproximadamente con diez canciones en las que aborda diversas temáticas.

"Será un álbum en el que vamos a englobar diversos temas como el amor, el desamor, los casi algo y las pérdidas humanas, un álbum muy random, porque no estamos enfrascados a un sólo tema como lo fue el disco anterior. Las canciones están basadas principalmente en vivencias personales, pero también en las de algunos colegas, amigos, familiares, que han sido las fuentes de inspiración para estos temas".

La cantante aseguró que a lo largo del año presentará cada una de las canciones, lanzando una cada mes, para después presentar oficialmente el álbum "Es tiempo de irse".

Con una trayectoria fructífera, la cantante menciona que afortunadamente no ha tenido problemas al desempeñarse en esta carrera.

"Siendo mujer en la música independiente, afortunadamente no se ha tornado difícil, porque he encontrado esos lugares para desenvolverme y espero no tener ningún inconveniente por esa cuestión".

Bize Mx invitó al público a visitar su canal de Youtube y disfrutar de su música original, como la session live de su álbum anterior "Constelaciones" y covers de Selena y C. Tangana en su estilo propio.

Finalmente, Bize Mx comentó que próximamente iniciará una gira por distintas ciudades de la República Mexicana, para sorprender al público con su frescura y autenticidad en cada show.

Conéct@te:

Instagram: @bize_mx

Facebook: /BizeMx





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube