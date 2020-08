Arranca taller Out of the box con Pat Mastelotto, baterista de King Crimson

Pensar la música fuera de los límites marcados por la industria es la propuesta del curso Out of the box; dividido en cuatro sesiones y con Pat Mastelotto, baterista de King Crimson, como invitado estelar, “este es el ejercicio de todo el taller: salir de la caja, llevar al límite cualquier sonido, cualquier capacidad de composición, creación y es por eso que Marco Machera se acercó a cuatro músicos clave para llevar al máximo a los músicos que vivan esta experiencia”, explica Lidiet Bonifaz, socia de la promotora 28 Arte Colectivo, encargada de producir este proyecto.

Out of the box es una idea presentada por el productor y cantante italiano Marco Machera, quien ha presentado este proyecto desde hace algunos años en Europa. En México, el concepto llegó por primera vez en 2019 y para esta ocasión, además de Pat Mastelotto, tendrá como invitados a Julie Slick, Beth Fleenor y Silvia Cignoli.

“Ahora estamos haciendo el mismo concepto pero renovado. Nos estamos adaptando a la situación actual para hacer el curso en línea. Pero lo interesante es que Marco lo reestructuró teniendo cuatro invitados especiales que da un valor agregado”, señala Lidiet.

La promotora explicó que la presencia de Pat Mastelotto en este curso se dio gracias al acercamiento que Marco Machera tiene con el baterista: “Marco ha trabajado en varios proyectos musicales con él”, refirió.

Asimismo, explicó que la presencia del músico y productor de otros proyectos como Mr. Mister se dará en la última sesión del curso: “Él quiere ser parte de esto. Realmente lo está haciendo de manera muy colaborativa para tener también este acercamiento con las nuevas generaciones”.

En las cuatro sesiones que se desarrollarán vía Zoom –y cuyas inscripciones están disponibles en la página de 28 Arte Colectivo–, los ponentes tendrán la oportunidad de exhibir cómo los tiempos de la pandemia en el mundo pueden ser una oportunidad para seguir realizando un trabajo creativo desde casa.

“Tenemos que adaptarnos a la situación, evolucionar, porque ahora el alcance puede ser mayor ya que tenemos un acercamiento con la gente aunque sea digital. Es adaptarse a la situación de hacer música desde casa, ya que la industria está un poco castigada y vamos a ser de los últimos en regresar como solíamos vivirlo”, señala Lidiet Bonifaz.