Arian Suárez está de estreno con el tema "Quiero"

El cantautor Arian Suárez, originario de Chiapas, estrenó el sencillo "Quiero", un tema muy importante y especial, pues con este lanzamiento celebra su primer aniversario como solista, en este proyecto que se ha embarcado para compartir su propia música con el público.

El tema "Quiero" es el séptimo sencillo de este proyecto, y que habla acerca del amor, cuando encuentras el amor verdadero en una persona, sabes que es la indicada y no dejaras que se vaya.

"Es una canción de amor, en la que traté de globalizar el tema y ese momento donde consideras que has encontrado a la persona indicada, está enfocada principalmente en eso, es un tema de mi autoría que compuse junto a grandes amigos.La verdad estoy muy contento con este lanzamiento, porque justamente se cumple un año de iniciar este proyecto solista, como cantante tengo una carrera de 12 años, pero en solitario recién comienzo y todo va bastante bien", comentó Arian Suárez.

Este tema fue lanzado junto a su video oficial, el cual ha tenido muy buena respuesta por parte del público.

"Tengo un equipo de trabajo muy profesional que se encarga de los videos. Lo grabamos en Pachuca, fue un proceso bonito, todo se hizo en un día y tratamos de plasmar la historia y lo que dice la canción, la verdad la pasamos bastante bien, tomando por supuesto todos los protocolos sanitarios".

Algo inusual de este lanzamiento, fue el día en que Arian decidió sacar esta canción, ya que fue en domingo, y aunque su equipo dijo que no era una buena idea, él siguió con sus planes y afortunadamente ha tenido una recepción positiva del público.

"Me decían que no era un día para lanzamiento, pero justo era la fecha en la que se cumplía un año del proyecto y decidí hacerlo así. El público ha recibido la canción muy bien, la están dedicando mucho, y con todo ese auge de las redes sociales y plataformas digitales, se me está abriendo la puerta en muchas partes de Latinoamérica, de verdad me siento muy agradecido, lleno de mucho amor y alegría".

A pesar de ser un año difícil por el tema de la pandemia, decidió emprender este proyecto musical contracorriente, sin embargo, todo pinta bastante bien y le ha dejado grandes satisfacciones.

"Fue un proceso duro para el mundo, a fin de cuentas tuvimos que ir adaptándonos a los cambios y nuevas modalidades. Me liberé de un management que tenía y dije es momento de hacer mi propia música y mis propias canciones, y la verdad estoy muy contento con esa decisión. Con lo que yo hago, traté de poner mi granito de arena, porque las personas estaban pasando por un momento difícil y al escuchar una canción se desconectan del mundo; y uno como artista tiene esa labor de seguir haciendo contenido porque es un entretenimiento para el público. Además estos meses me han abierto las puertas a donde nunca imaginé, espero con ansias volver a los escenarios".

Cortesía | Arian Suárez

El cantante ya se encuentra trabajando en nueva música para concretar un álbum, que espera lanzar próximamente para seguir compartiendo sus sentimientos, emociones e ideas a través de su música.

"Estoy trabajando en un álbum, probablemente con ocho canciones inéditas, muchas de mi autoría y otras más junto a otros autores. Todo esto con el objetivo de que cuando haya oportunidad de volver a los escenarios, el público tenga muchas canciones para cantar en vivo conmigo".

El cantautor es egresado de la licenciatura de Mercadotecnia, su gusto por la música comenzó a los 12 años de edad teniendo como fuente de inspiración y ejemplo a varios integrantes de su familia, quienes eran músicos y cantantes en la región. Su historia en la música comenzó cuando formó parte del coro de la iglesia y posteriormente forjó su camino en rondallas estudiantiles y cantando en eventos de su ciudad.

Sus primeras canciones las escribió a los 15 años y fue su manera de contar historias a través de sus composiciones lo que le dio la oportunidad para ser parte de un proyecto que nació en Monterrey, con el que pudo compartir escenarios con Camila, Flans, Sandoval y Kalimba, entre otros.

Ahora radica en la Ciudad de México, donde ha escrito canciones para artistas como Edith Márquez, Kalimba y nuevos valores, y su mayor sueño es dar a conocer sus temas para que la gente conecte con su forma de contar sus historias como cantautor.

