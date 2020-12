Alexis Siles presenta su nuevo sencillo

El cantautor mexicano Alexis Siles ha conquistado al público con su talento, su gran voz y sus letras. A pesar de que ha sido un año complicado, no frenó su carrera y ahora presenta el sencillo “Lento lento” en colaboración con We are 2 sounds, que ya está disponible en las plataformas digitales.

Después del éxito con el tema "No te vayas" una canción muy romántica que lanzó a principios del 2020, Alexis sorprende con "Lento lento", canción de su autoría donde da un giro a nuevos ritmos con un sonido de pop urbano con el cual pretende seguir conquistando terreno en Latinoamérica, demostrando además su versatilidad musical y gran talento artístico.

Alexis comentó que el proceso de grabación, lo hicieron a distancia, pues todo tocó durante estos tiempos difíciles de la pandemia. Asimismo, el video oficial del tema fue grabado en una linda playa y algunos lugares de Veracruz, estado de donde es originario.

El público le ha dado una respuesta muy positiva, pues les ha gustado tanto la canción que incluso han realizado retos bailandola en Tik Tok e Instagram.

Desde muy pequeño, Alexis demostró su gusto por la música, e insistió tanto en que quería una guitarra, hasta que su mamá le regaló una a los siete años. Posteriormente, a los 12 años aprendió a tocar a través de tutoriales en YouTube y a los 15 años fue parte de diversas agrupaciones de pop y rock alternativo presentándose en escenarios de Veracruz, Querétaro y Guanajuato.

Posteriormente, ingresó a la Universidad a estudiar una carrera que no tenía nada qué ver con las artes, sin embargo, se dio cuenta que su mayor anhelo seguía siendo la música y decidió abandonar la carrera para perseguir sus sueños e iniciar su proyecto propio.

El año pasado, se aventuró a este camino musical como solista, su carta de presentación fue el tema "Quédate" que conquistó rápidamente al público de toda la República Mexicana y parte de Latinoamérica.

Ha compartido escenario con grandes exponentes del pop en México como Reik, CD9, María José y Playa Limbo, “Ha sido una experiencia increíble, son artistas que admiro bastante y que sin duda en cada presentación me dejaron mucho aprendizaje; sobre todo por la idea de enfrentarte a grandes públicos”, expresó Alexis Siles.

El cantante tiene varios planes importantes para el 2021 y espera con ansias la oportunidad de volver a los escenarios próximamente, pues extraña estar cerca de su público y transmitir mensaje positivos y buena vibra en cada canción.

Conéct@te:

Instagram: @alexissiles

Facebook: /alexissiles