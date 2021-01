Viveros enfrentan con optimismo el 2021

En la región oriente los viveros continúan trabajando pese a la pandemia, para este año esperan una producción mejor que el año pasado y una mejora en el consumo.

El año pasado el sector viverista se enfrentó a una incertidumbre ante la pandemia, como a todos la pandemia los sorprendió y este gremio no sabía cómo sería su futuro laboral, si las personas optaría por comprar plantas, si se enfocarían a plantas de temporadas, si sería bueno producir las mismas cantidades y especies de plantas, entre muchas otras dudas, al final del año el sector reportó que no todo fue tan malo como ellos pensaron, pues debido a que muchas personas se guardaron en su casa, muchos optaron por decorar jardines y tener plantas para darle un toque diferente al hogar, lo que género que las ventas no fueran tan malas para el gremio.

Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

Son productores viveristas quienes esperan que pese a la pandemia este 2021 sea igual o mejor que el año pasado, esto porque aseguran “ya tener experiencia y conocer la tendencia de su mercado”.

Afirmaron que si bien la situación continua crítica para muchas personas, el sector viverista no puede cerrar, pues de este dependen miles de empleos y la producción de plantas genera millones de pesos en la entidad y para el país.

Hasta la fecha los viveros continúan trabajando aplicando todas medidas sanitarias, por lo que la producción de todo tipo de plantas continúa.

Entrevistados señalaron que este año trabajarán más en la producción de flores de temporada como flor de cempasúchil o flor de Nochebuena, pues el año pasado estas tuvieron una importante demanda y una reducción, sin embargo señalaron que en breve comenzarán con los trabajos para la reproducción de estas plantas de temporada así como para tener todo tipo de plantas.