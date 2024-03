Trudeau arruina su plan de turistear y quedarse a trabajar en Canadá

Alfredo Rodríguez planeaba viajar este viernes a Toronto desde Tlaxcala, había pagado la renta y paseos para un mes, pero los nuevos requisitos de ingreso al país arruinaron su plan. Sobre el dinero que gastó no está seguro de poder recuperarlo

"Mi plan original era estar un mes en Toronto como turista, y la verdad después quedarme a buscar trabajo allá, vi varios videos en Tiktok y YouTube que daban chamba a los mexicanos, y ahora no sé qué hacer ni como recuperar lo de los boletos ni la renta", compartió.

Ayer, Canadá restableció el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a ese país con el objetivo, argumentó, de frenar el flujo de solicitantes de refugio. A partir de las 22:31 horas del 29 de febrero de 2024, todas las solicitudes de autorización electrónica de viaje (ETA) quedaron canceladas.

Rodríguez había visto temprano el anuncio del gobierno canadiense sobre los cambios migratorios, pero no fue hasta la noche que le llegó un coreo de la Embajada de Canadá, donde se le anunciaba que su ETA estaba cancelada.

El vuelo para Toronto, que había comprado una semana antes, estaba programado el viernes en la mañana con Aeroméxico, salía de la Ciudad de México y tenía una escala en Cancún. Rodríguez planeaba viajar a la capital el jueves, pero con el anuncio y la incertidumbre, decidió esperar a que la aerolínea le diera una solución.

"Ayer hablé a ver si hay algún rembolso o si puedo cambiar el nombre de los boletos por el de una persona que sí pueda volar y que cumpla con lo de la visa, para poder venderlos y recuperar algo", añadió.

El jueves, Aeroméxico activó una política de protección debido al nuevo requisito de visa para mexicanos en Canadá, el cual se aplicará a pasajeros con boleto expedido antes del 29 de febrero de 2024, y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo.

La aerolínea ofrecerá a los afectados el equivalente al 100 por ciento del valor original del boleto, o un cambio aplicable a cualquier ruta de la aerolínea con validez de un año a partir de la fecha de emisión.

Jennifer Contreras planeaba viajar a Toronto desde Querétaro, pero hasta el día lunes. Ya había pagado la renta de una habitación, así como un coche para trasladarse con su familia, y a pesar de que su esposo y ella cuentan la visa de Estados Unidos, sus dos hijos menores de edad no podrán viajar, ya que es imposible tramitar una nueva autorización a tiempo.

"Desde hoy en la mañana las páginas oficiales no funcionan, y no hay nadie que me responda por esto. Mi vuelo es el lunes y ya tengo la renta por una semana, y estoy con la duda si voy a poder tomar o no mis vacaciones", dijo.

Contreras está al pendiente de la embajada, así como de Aeromexico para conocer si habrá alguna prórroga para los afectados o si deberá cancelar de manera abrupta sus vacaciones familiares.