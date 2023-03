Tequesquitengo logró ocupación completa en fin de semana largo

El ayudante de Tequesquitengo, poblado del municipio de Jojutla, David Basave manifestó que durante el fin de semana largo se logró un 100% de ocupación en hoteles y restaurantes y esperan que para el periodo vacacional de Semana Santa siga estando en las preferencias del turismo el mar de Morelos.

Entrevistado en las riberas del lago de Tequesquitengo, David Basave manifestó que "mucha gente nos está visitando y eso es más de lo normal, porque antes de las vacaciones venían turistas pero ahorita es mucho más gente la que ha llegado en los fines de semana largos que en los puentes tanto de febrero como este de la primavera, la capacidad fue de un 100% de lleno tanto en hoteles como restaurantes, hubo gran demanda de casas rentadas".

"Esperamos que posteriormente en Semana Santa también estemos al 100%, tanto en el hospedaje, restaurantes, bares, ya que la gente está llegando por la seguridad, la limpieza, la higiene, porque los servicios han cambiado, se está actualizando en materia prima, como en materia de seguridad", refirió el ayudante.

También reconoció que hubo algunos incidentes relacionados con el exceso en el consumo de alcohol, "hay que tener cuidado con el consumo, con la imprudencia, si trae motocicletas debe trae casco, trae rodilleras y si van a manejar que no tomen, son las recomendaciones de siempre y creo que no están de más y desde casa no las dicen hay que cuidarnos mucho, hay que proteger a nuestros niños, hay que cuidarlos, ya que se ofrecerles un ambiente 100% familiar en todos los restaurantes de Tequesquitengo".

El ayudante reconoció que mucho del éxito logrado este fin de semana largo se debe a que en Jojutla hay varias actividades culturales y recreativas, la ciudad tiene mucho que ofrecer a los visitantes que salen de la zona turística para visitar la ciudad, que además es una zona comercial importante donde pueden surtirse de víveres los que rentan casas y les gusta preparar sus alimentos.





