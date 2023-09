¿Qué son los canales de WhatsApp? La nueva herramienta de difusión de contenidos

WhatsApp se sigue actualizando para darle a los usuarios una mejor experiencia dentro de su aplicación y como resultado ha creado sus nuevos "canales".

La app lanzó este 13 de septiembre en Estados Unidos los "canales de WhatsApp" y aunque todavía no tiene una fecha exacta para su lanzamiento a nivel mundial, la realidad es que esta nueva función estará disposible en más de 150 países y hoy te explicamos todos lo que tienes que saber de ellos.

Te recomendamos: Ya no olvidarás nada: el chat de WhatsApp para recordarte tus pendientes

¿Qué son los canales de WhatsApp?

Los canales de WhatsApp son una nueva herramienta de difusión de contenido que te permitirá seguir diferentes intereses (como música, cocina, moda, etc), organizaciones o empresas (como medios de comunicación, equipos de futbol, etc) y personalidades (como cantantes, actores, deportistas, influencers, etc) para que siempre estés actualizado sobre lo que está pasando con ellos.

Los encargados de los canales podrán compartir con sus seguidores mensajes, imágenes, videos, links y publicaciones, sin embargo, la comunicación es unidireccional, es decir, que sólo el propietaro del canal puede escribirte.

Las novedades que podrás ver cuando los canales estén activos. | Foto: WhatsApp

Cabe destacar que aunque los seguidores no podrán responder a los mensajes, si podrán reaccionar mediante emojis, y ver un recuento del total de reacciones. Los demás seguidores no podrán ver cómo reaccionas.

Los canales son independientes de tus chats y los demás seguidores no pueden ver a quién eliges seguir.

Además, la app ha destacado que la información personal tanto de los administradores como de los seguidores, quedará totalmente protegida.

El Sol de México y la OEM alistan sus canales de WhatsApp

El Sol de México, La Prensa y demás editoras de la Organización Editorial Mexicana (OEM) pondrán muy pronto a tu disposición sus propios canales de WhatsApp para que siempre estés actualizado con las noticias del momento a nivel nacional e internacional.

En nuestros canales podrás encontrar la mejor oferta informativa con las notas más destacadas del día sobre lo que está sucediendo en México y en el mundo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aún estámos a la espera de que WhatsApp active los canales en nuestro país, por lo que próximamente te daremos a conocer cuando ya estén disponibles, sin embargo, aquí te dejamos los links para que puedas seguirnos y te recomendamos activar tus notificaciones.

El Sol de México

https://whatsapp.com/channel/0029Va7IpF5Id7nJvkxFt02Q

La Prensa

https://whatsapp.com/channel/0029Va6h1mC7IUYSQ1o8KW2t

El Sol de Tampico