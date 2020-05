Se amparan empresas para no suspender sus servicios

Empresas nacionales que tienen sucursales en Morelos como Elektra y Milano, solicitaron protección de la justicia federal para no cerrar sus puertas a pesar de la contingencia. Acusaron que el municipio no presentó sus argumentos fehaciente confío el consejero jurídico Samuel Sotelo.

Hasta ahora se tratan de cuatro amparos promovidos por representantes de diversas personas morales, precisamente porque la autoridad municipal emitió un comunicado sobre que ya no podían funcionar ante la emergencia sanitaria y era necesario cerrar sus puertas al ser consideradas no esenciales.

Pedían la suspensión de momento para efectos de que no se aplicara esta restricción, pero por cuanto hace al Gobierno del estado, en contra de quienes promovieron también un amparo, es un acto que negamos porque no corresponde al Ejecutivo estatal adoptar este tipo de medidas, sobre todo porque las medidas decretadas corresponden a los municipios y no al Estado, de allí que en su momento tendrán que resolver la autoridad federal respecto a este acto que están reclamando, dijo el consejero jurídico Samuel Sotelo.

Al momento no se resuelven los amparos como tal, pero por ahora simplemente se les negó la medida que solicitaba la suspensión de la aplicación en la orden decretada por el municipio, "nosotros simplemente fuimos señalados como autoridad responsable, pero estamos negando el acto porque nosotros como Ejecutivo no emitimos un acto de esa naturaleza".