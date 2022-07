Retabulación catastral no es aumento de impuestos: Urióstegui

El Ayuntamiento de Cuernavaca realizó la propuesta al Congreso del Estado para que se hiciera un reajuste en la tabla de valores catastrales, pero dicha propuesta causó revuelo entre los diputados, a lo que el diputado Agustín Alonso, presidente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, declaró que no sería aprobada debido a que su compromiso era con los ciudadanos y a su economía.

Ante estas declaraciones, el edil capitalino José Luis Urióstegui Salgado mencionó que tenía conocimiento de que algunos diputados no quisieron autorizar la propuesta ya que tienen un compromiso para no incrementar impuestos pero el ajuste en la tabla de valores catastrales no significa un aumento en los costos sino una actualización de la misma: "La actualización no es sinónimo de aumento en el pago de impuestos, sino ajustar el pago del predial de acuerdo a la zona y a la plusvalía de los bienes inmuebles".

Es decir, la tasa contributiva seguirá siendo la misma pues depende del valor del inmueble; hay bienes inmuebles de los cuales su valor actual es de hasta tres o cinco millones de pesos, pero al no existir un ajuste, quiénes tienen bienes con un costo más elevado pagan los impuestos prediales de acuerdo a una tabla de no menos de 15 años, por lo que anualmente pagan entre 500 y mil pesos de predial.

Cabe mencionar que la actualización de los valores de los inmuebles se realizó mediante la Ley de Catastro Municipal, que de acuerdo a lo expresado por el edil, la última actualización fue en 2007, pero existen predios que siguen pagando impuestos de la tabla de 1992.

El edil capitalino reiteró que los diputados que han declarado estar en contra de esta propuesta no tienen un análisis a fondo de los valores catastrales, por lo que no están al tanto de lo que impactan al no tener un valor del bien inmueble de acuerdo a la plusvalía actual.

El alcalde buscará una reunión con los integrantes del Congreso para hacer el planteamiento adecuado y entablar diálogo con aquellos colectivos que se encuentren en contra de la propuesta.

De acuerdo a lo dicho por Urióstegui Salgado con este ajuste se pretende que el Municipio tenga los ingresos adecuados para realizar las obras públicas necesarias.

