Presupuesto 2024: Ejecutivo regula transferencias de recursos

El Poder Ejecutivo del estado de Morelos proyectó un gasto total superior a los 37 mil 115 millones de pesos para 2024, que equivalen al total de los ingresos que obtendría, a condición de que el Congreso autorice duplicar el impuesto a la nómina; este punto, y la insistencia en el documento de permitir al Gobernador y la Secretaría de Hacienda de hacer transferencias de recursos, ahora mediante un procedimiento diferente, son los puntos que podrían detener la aprobación del proyecto presentado a los diputados.

En la propuesta del Ejecutivo destacan los incrementos presupuestales a organismos autónomos. En el caso del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se establece un aumento mayor del cien por ciento, de 212.6 millones de pesos en 2023 a 459.7 millones en 2024, considerando que hay un proceso electoral y sus necesidades de recursos se multiplican. En atención a los recursos jurídicos interpuestos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), su presupuesto tendría un aumento del 31.5 por ciento lo que lo llevaría de 34.8 a 45.8 millones de pesos para 2024. También el presupuesto del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) recibiría 16 por ciento más recursos que en 2023, lo que ubicaría su gasto para el 2024 en 29 millones de pesos.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), gracias a la reforma constitucional que obliga al Ejecutivo a destinar el 3.5 por ciento del presupuesto estatal total a la institución, con ello sus ingresos proyectados para 2024 irían de 889.5 a mil 299 millones de pesos, un aumento de 46 por ciento. El Colegio de Morelos tendría también un 19 por ciento más de presupuesto, al pasar de 10.9 a 13 millones de pesos para 2024.

El proyecto del Ejecutivo también propone una reducción del cinco por ciento al presupuesto estatal que se entregó a la Fiscalía General del Estado de Morelos en 2023, de mil 14.7 millones de pesos, en 2024 recibiría sólo 95.9 millones, derivados de una baja de más de 50 millones de pesos en los recursos federales no etiquetados que se consideraron para la institución.

Mientras que el Instituto de la Mujer tendría un incremento de poco más de dos millones de pesos para su presupuesto del 2024, que se ubicaría en 32 millones 590 mil pesos.

Todos los incrementos, sin embargo, estarían condicionados, según declaró el propio encargado del despacho de la Secretaría de Hacienda, Gerardo López Huérfano, a que los diputados aprobaran el incremento del cien por ciento al impuesto a la nómina que significaría para el gobierno estatal ingresos adicionales por casi 694 millones de pesos, la mayor parte de ellos provenientes del sector privado. Sin embargo, ya diputados de la Comisión de Hacienda y empresarios de Morelos se pronunciaron en contra del aumento al impuesto por considerarlo lesivo para la economía y el empleo en el estado.

El proyecto del Ejecutivo en su artículo 15 autoriza al Gobernador a realizar transferencias de recursos del presupuesto: "Cuando se requieran aportaciones estatales a convenios con autoridades de índole Federal… cuando se presenten situaciones de emergencias, desastres naturales o contingencias sanitarias, y exista una declaratoria formal de tal situación de conformidad con la normativa aplicable… una vez que se hayan agotado los fondos previstos para tal fin en el presente presupuesto… cuando se presenten variaciones en los montos que constituyen Transferencias Federales Etiquetadas, o bien en cualquier ingreso que tenga un destino específico establecido en Ley… cuando por variaciones en las tasas de interés de referencia, se presenten mayores costos financieros en la Deuda Pública derivados del pago de intereses… y cuando existan obligaciones de pago que deriven de sentencias definitivas, emitidas por una autoridad competente, siempre y cuando estos recursos tengan como origen el gasto corriente de las Dependencias del Poder Ejecutivo, disponibilidades o bien ingresos excedentes, y los recursos que se transfieran sean elegibles para tal aplicación, y… cuando existan obligaciones de pago derivadas de pensiones o jubilaciones correspondientes a las Dependencias o Entidades" y condiciona: "Siempre y cuando estas transferencias tengan como origen el gasto corriente de las Dependencias del Poder Ejecutivo o disponibilidades, y los recursos que se transfieran sean elegibles para tal aplicación".

El proyecto también faculta a la Secretaría de Hacienda a "cancelar o terminar las transferencias a organismos e institucionales cuando determine que las entidades cuenten con autosuficiencia financiera; las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; las entidades no remitan la información referente a su aplicación; se advierta por el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, el incumplimiento a cualquier disposición normativa o convencional, cuando se trate de recursos pactados a través de instrumentos en los que hubiere intervenido, y (cuando) no existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas".

Y en el artículo 37 faculta al Gobernador para conforme a las condiciones financieras del estado durante 2024, pueda autorizar la ministración, reducción, suspensión, cancelación y, en su caso, la terminación de las transferencias y subsidios que se prevén en el decreto con cargo al presupuesto de egresos.